Xác định 4 cặp tứ kết VCK U17 Quốc gia 2025

  • Thứ sáu, 19/9/2025 19:05 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Chiều 19/9, 8 đội bóng góp mặt ở tứ kết lộ diện sau lượt trận cuối bảng A VCK U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025.

VCK U17 Quốc gia xác định 8 đội vượt qua vòng bảng.

Ở trận quyết định, U17 CAHN buộc phải thắng, còn Đà Nẵng chỉ cần hòa để đi tiếp. Hiệp một diễn ra với thế chủ động nghiêng về CAHN, nhưng đầu hiệp hai, đội bóng trẻ sông Hàn bất ngờ tăng tốc. Phút 49, Xuân Phúc có mặt đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0 cho Đà Nẵng.

Không chấp nhận bị loại, CAHN dồn lên tấn công. Phút 69, Minh Đạt đi bóng dũng mãnh ở giữa sân trước khi chuyền sang trái cho Long Nhật dứt điểm chéo góc, gỡ hòa 1-1. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc bất phân thắng bại thì đến phút 90+5, Anh Lực tung cú sút xa quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-1 cho Đà Nẵng.

Ở trận còn lại thi đấu cùng giờ, U17 CLB Bóng đá TP.HCM hòa Nam Định 0-0 dù nắm thế chủ động. Kết quả giúp Đà Nẵng (6 điểm) đứng đầu bảng A, Bóng đá TP.HCM xếp nhì (5 điểm), Nam Định xếp ba (4 điểm). Cả 3 đội đều giành vé đi tiếp, trong khi CAHN bị loại chỉ với vỏn vẹn 1 điểm.

Kết thúc vòng bảng, 8 đội vào tứ kết gồm Đà Nẵng, CLB Bóng đá TP.HCM, Nam Định (bảng A), SLNA, Hà Nội (bảng B), PVF-CAND, Thể Công và An Giang (bảng C).

Vòng tứ kết diễn ra vào ngày 22/9. Ba trận đồng loạt khởi tranh lúc 15h00 gồm SHB Đà Nẵng gặp An Giang trên sân Tân Hưng, SLNA chạm trán Nam Định tại sân Long Tâm, PVF-CAND đối đầu Hà Nội trên sân Bà Rịa. Cũng trên sân Bà Rịa, CLB Bóng đá TP.HCM gặp Thể Công lúc 17h00.

Minh Nghi

4 cặp tứ kết tứ kết VCK U17 Quốc gia SHB Đà Nẵng

