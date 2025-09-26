Chiều 26/9, U17 Hà Nội đánh bại U17 Nam Định với tỷ số kịch tính 3-2, qua đó lần thứ hai bước lên ngôi vương ở giải U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025

U17 Hà Nội đăng quang ngôi vô địch Quốc gia 2025.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Hà Nội chủ động dồn ép với lối chơi tốc độ. Tuy nhiên, Nam Định lại là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 18, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Việt Anh xử lý khéo léo rồi sút chéo góc chuẩn xác, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng thành Nam.

Không nao núng, Hà Nội nhanh chóng gia tăng sức ép. Phút 34, Mạnh Quân gỡ hòa 1-1 trên chấm 11 m sau khi Mạnh Đức bị phạm lỗi. Trước khi hiệp 1 khép lại, Gia Huy tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để nâng tỷ số lên 2-1, đưa đội bóng thủ đô vượt lên.

Ngay đầu hiệp 2, Nam Định bất ngờ gỡ hòa 2-2 ở phút 47 bằng một pha phản công mẫu mực. Tuy nhiên, lợi thế ấy chỉ tồn tại trong chốc lát. Phút 57, Mạnh Quân có mặt đúng lúc, đá bồi nâng tỷ số 3-2 cho Hà Nội - cũng là bàn ấn định chiến thắng.

Trong phần còn lại, thầy trò đội bóng thủ đô kiểm soát thế trận chặt chẽ, không cho Nam Định cơ hội lật ngược tình hình.

Với bản lĩnh và khả năng tận dụng thời cơ, U17 Hà Nội giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Chức vô địch năm 2025 không chỉ là lời khẳng định vị thế của lò đào tạo trẻ hàng đầu cả nước, mà còn mở ra hành trang đầy hứa hẹn cho thế hệ tài năng mới của bóng đá thủ đô.

Một trận chung kết rực lửa, một cuộc ngược dòng giàu cảm xúc, và một chức vô địch xứng đáng dành cho U17 Hà Nội.