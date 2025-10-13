Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tuyển Malaysia có thể bị xử thua cả trận gặp Nepal

  • Thứ hai, 13/10/2025 17:03 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Tuyển Nepal hy vọng lật ngược thế cờ khi LĐBĐ nước này nộp đơn kiện đội tuyển Malaysia lên FIFA.

Hector Hevel là một trong những cầu thủ nhập tịch đầu tiên của Malaysia trong đợt gian lận.

Theo The Guardian, LĐBĐ Nepal (ANFA) nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA, sau khi tổ chức này ra phán quyết trừng phạt Malaysia. ANFA lập luận rằng trận đấu giữa Nepal và Malaysia vào tháng 3 cũng bị ảnh hưởng bởi cầu thủ không đủ tư cách bên phía đối phương, và yêu cầu hủy kết quả - có thể trao cho Nepal 3 điểm quý giá thay vì 0 điểm hiện tại.

Hồi tháng 3, trong loạt trận mở màn vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Nepal thua Malaysia với tỷ số 0-2. Đó là trận đấu Malaysia sử dụng Hector Hevel, một trong 7 cầu thủ bị FIFA xác định nhập tịch gian lận. Chính Hevel thậm chí ghi bàn mở tỷ số cho Malaysia ở màn so tài đó.

Nếu kiện thành công, điều này có thể giúp Nepal gặt hái điểm số lịch sử tại vòng loại Asian Cup, thậm chí có thể giúp họ thoát khỏi vị trí bét bảng.

Vụ việc bùng nổ từ sau trận Malaysia thắng đậm Việt Nam 4-0 hồi tháng 6/2025, khi FIFA nhận được đơn khiếu nại. FAM bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả để chứng minh các cầu thủ này có ông bà sinh ra ở Malaysia - đáp ứng quy tắc của FIFA cho phép người nước ngoài đại diện quốc gia nếu có huyết thống.

Hector Hevel là một trong những trường hợp bị FIFA xác định sử dụng giấy tờ giả mạo. Thậm chí nhiều người hâm mộ có thể dễ dàng tìm được gốc gác nhà Hevel trên trang web lưu trữ của chính phủ Hà Lan.

Cầu thủ này có ông bà sinh tại The Hague (Hà Lan), chứ không phải Malaysia, đúng như những gì FIFA cáo buộc.

Những đội tuyển sắp giành vé dự World Cup 2026

Các đội tuyển hàng đầu châu Âu đang tiến gần đến tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2026.

21 giờ trước

Tường Linh

Nepal Malaysia

    Đọc tiếp

    La lung Florian Wirtz hinh anh

    Lạ lùng Florian Wirtz

    1 giờ trước 11:40 14/10/2025

    0

    0 bàn thắng, 0 kiến tạo - những con số tưởng như lạnh lùng ấy lại đang kể một câu chuyện khác về Florian Wirtz.

    Bayern ra gia mua Bruno Fernandes hinh anh

    Bayern ra giá mua Bruno Fernandes

    2 giờ trước 11:00 14/10/2025

    0

    Bayern Munich đặt mục tiêu chiêu mộ Bruno Fernandes, đội trưởng của Manchester United.

    Barca chot tuong lai Rashford hinh anh

    Barca chốt tương lai Rashford

    2 giờ trước 11:00 14/10/2025

    0

    Barcelona đang nghiêm túc trong việc giữ chân Marcus Rashford sau quãng thời gian cho mượn thành công từ Manchester United.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý