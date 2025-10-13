Những đội tuyển sắp giành vé dự World Cup 2026

|
Ở bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Thụy Sĩ có 9 điểm sau 3 lượt trận. Ở lượt kế tiếp, Thụy Sĩ sẽ giành vé nếu đánh bại Thụy Điển, còn Kosovo không thắng Slovenia.
|
Tại bảng D, Pháp cũng có trọn vẹn 9 điểm sau 3 lượt trận. Thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ có vé nếu đánh bại Iceland hôm 14/10, còn Ukraine không thể thắng Azerbaijan.
|
Sau 3 chiến thắng liên tiếp, Bồ Đào Nha chỉ cần vượt qua Hungary vào ngày 15/10 tại bảng F là chính thức góp mặt ở World Cup 2026 sớm 2 lượt trận.
|
Sau 6 lượt đấu, Hà Lan dẫn đầu bảng G với 16 điểm, hơn Ba Lan 3 điểm. "Cơn lốc màu da cam" sẽ có vé đến World Cup nếu đánh bại chính Ba Lan trong trận đấu trên sân khách diễn ra ngày 15/11.
|
Tại bảng I, Na Uy giữ vững ngôi đầu với 18 điểm. Trong 2 lượt cuối, Erling Haaland và đồng đội sẽ lần lượt chạm trán Estonia và Italy. Chỉ cần giành 4 điểm, đội bóng Bắc Âu sẽ dự World Cup.
|
Croatia, Anh, Tây Ban Nha và Áo là những đại diện tiếp theo được đánh giá cầm chắc suất dự World Cup nếu duy trì phong độ ổn định trong các lượt trận sắp tới.
|
Tại khu vực Bắc Trung Mỹ, Honduras và Jamaica là những ứng viên sáng giá dự World Cup nếu chiến thắng cả hai lượt trận kế tiếp.
|
Ở châu Phi, Cape Verde đang đứng trước cơ hội lịch sử góp mặt tại World Cup 2026. Chỉ cần đánh bại Eswatini ở lượt cuối, quốc gia này sẽ lần đầu tiên dự giải.
Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.