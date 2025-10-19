Bức ảnh gia đình của cầu thủ nhập tịch Malaysia

Tiền đạo Joao Figueiredo của Johor Darul Ta’zim (JDT) gây chú ý khi đăng tải bức ảnh gia đình lên mạng xã hội, giữa lúc dính bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch.

Bức ảnh gia đình gây chú ý của Figueiredo.

Figueiredo là một trong 7 cầu thủ nhập tịch bị treo giò hôm 27/9, sau khi cuộc điều tra của FIFA phát hiện nhiều điểm bất nhất trong giấy tờ chứng minh dòng máu Malaysia. Quyết định khiến tiền đạo sinh ra tại Brazil bị cấm khoác áo tuyển và vắng mặt trong loạt trận quan trọng của JDT.

Theo báo cáo của FIFA ngày 6/10, hồ sơ cho thấy ông bà của 7 cầu thủ đều sinh ra tại các quốc gia như Brazil, Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha, hoàn toàn không có bằng chứng về nguồn gốc Malaysia. Tài liệu do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp trước đó cho rằng bà của Figueiredo sinh tại Johor, nhưng kết quả kiểm tra của FIFA phủ nhận thông tin này.

Giữa lúc vụ việc đang được điều tra, bài đăng của Figueiredo trên Instagram càng khiến dư luận thêm xôn xao. Anh chụp cùng gia đình và một người phụ nữ được cho là bà của anh. Cộng đồng mạng lập tức đặt câu hỏi liệu đây có phải là người được nêu trong hồ sơ mà FIFA xác định là sai lệch?

Hiện tại, FAM đã kháng cáo lên FIFA, với phán quyết cuối cùng dự kiến được công bố vào ngày 30/10. Tuy nhiên, bức ảnh của Figueiredo một lần nữa thổi bùng tranh cãi về tính minh bạch trong quy trình xác minh quốc tịch và khiến vụ bê bối càng trở nên rối rắm.