Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bức ảnh gia đình của cầu thủ nhập tịch Malaysia

  • Chủ nhật, 19/10/2025 08:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo Joao Figueiredo của Johor Darul Ta’zim (JDT) gây chú ý khi đăng tải bức ảnh gia đình lên mạng xã hội, giữa lúc dính bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch.

Bức ảnh gia đình gây chú ý của Figueiredo.

Figueiredo là một trong 7 cầu thủ nhập tịch bị treo giò hôm 27/9, sau khi cuộc điều tra của FIFA phát hiện nhiều điểm bất nhất trong giấy tờ chứng minh dòng máu Malaysia. Quyết định khiến tiền đạo sinh ra tại Brazil bị cấm khoác áo tuyển và vắng mặt trong loạt trận quan trọng của JDT.

Theo báo cáo của FIFA ngày 6/10, hồ sơ cho thấy ông bà của 7 cầu thủ đều sinh ra tại các quốc gia như Brazil, Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha, hoàn toàn không có bằng chứng về nguồn gốc Malaysia. Tài liệu do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp trước đó cho rằng bà của Figueiredo sinh tại Johor, nhưng kết quả kiểm tra của FIFA phủ nhận thông tin này.

Giữa lúc vụ việc đang được điều tra, bài đăng của Figueiredo trên Instagram càng khiến dư luận thêm xôn xao. Anh chụp cùng gia đình và một người phụ nữ được cho là bà của anh. Cộng đồng mạng lập tức đặt câu hỏi liệu đây có phải là người được nêu trong hồ sơ mà FIFA xác định là sai lệch?

Hiện tại, FAM đã kháng cáo lên FIFA, với phán quyết cuối cùng dự kiến được công bố vào ngày 30/10. Tuy nhiên, bức ảnh của Figueiredo một lần nữa thổi bùng tranh cãi về tính minh bạch trong quy trình xác minh quốc tịch và khiến vụ bê bối càng trở nên rối rắm.

Thảm họa bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trải qua giai đoạn hỗn loạn nhất lịch sử 99 năm tồn tại, khi hàng loạt biến động ở thượng tầng khiến bộ máy điều hành đối mặt nguy cơ tê liệt.

15 giờ trước

Trò hề của bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cam kết minh bạch tuyệt đối trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch, nhưng cuộc họp báo kéo dài một giờ hôm 17/10 lại khiến người hâm mộ thêm hoang mang.

16 giờ trước

CĐV Malaysia phẫn nộ vì gốc gác của dàn nhập tịch

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng liên quan đến gốc gác của 7 cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA điều tra.

17 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Figueiredo đăng ảnh gia đình Figueiredo Malaysia nhập tịch

Đọc tiếp

Messi lap hat-trick, di vao lich su MLS hinh anh

Messi lập hat-trick, đi vào lịch sử MLS

2 giờ trước 08:26 19/10/2025

0

Sáng 19/10, Lionel Messi lập hat-trick và có 1 kiến tạo trong chiến thắng 5-2 của Inter Miami trước Nashville ở vòng cuối MLS 2025.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý