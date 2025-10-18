CĐV Malaysia phẫn nộ vì gốc gác của dàn nhập tịch

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng liên quan đến gốc gác của 7 cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA điều tra.

Các cầu thủ nhập tịch chưa chứng minh được gốc gác Malaysia của gia đình.

Trong buổi họp báo hôm 17/10, Phó chủ tịch FAM, ông Datuk S. Sivasundaram, tỏ ra lúng túng khi các phóng viên chất vấn về lý lịch và xuất thân của những cầu thủ nói trên.

Ông chỉ phát biểu ngắn gọn: “Các bạn hỏi vì sao chúng tôi không chứng minh gốc gác của họ. Chúng tôi không thể công bố vào lúc này, hãy để vụ việc tạm lắng xuống. Song song đó, FAM đang thành lập một cơ quan độc lập để xem xét".

Câu trả lời thiếu quyết đoán này khiến cộng đồng mạng Malaysia bùng nổ tranh cãi. Hàng loạt ý kiến cho rằng FAM đang thiếu minh bạch, thậm chí thiếu chuyên nghiệp trong cách xử lý một vụ việc nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến uy tín bóng đá quốc gia.

Bảy cầu thủ Malaysia vướng bê bối nhập tịch.

Một CĐV Malaysia gay gắt bình luận: “Chẳng lẽ FAM không có một người phát ngôn đủ năng lực, tự tin và thuyết phục để đối diện với truyền thông sao?”. Trong khi đó, một tài khoản khác mỉa mai: “Tôi vẫn còn là sinh viên, đôi khi thuyết trình còn lắp bắp. Đây là một tổ chức lớn, đâu thể trả lời theo kiểu học sinh đi thi vấn đáp như vậy".

Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự thất vọng khi FAM liên tục né tránh đưa ra thông tin rõ ràng. Một bình luận bức xúc: “Ít nhất hãy ra tuyên bố rằng giấy khai sinh của ông bà các cầu thủ là thật, ông bà sinh ra tại Malaysia, và đã phỏng vấn cha mẹ để xác nhận nơi sinh. Khó đến vậy sao?”.

Người khác thì mỉa mai: “Nếu không trả lời được thì đừng họp báo! Đọc nguyên văn giấy tờ thì đăng nội dung đó lên mạng xã hội cũng được".

Ngày 27/9, FIFA chính thức ra án phạt dành cho FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Hector Hevel và Joao Figueiredo. Nhóm cầu thủ này bị treo giò một năm kèm bị phạt tiền. Tuy nhiên, FIFA vẫn để ngỏ quyền kháng cáo cho phía Malaysia.

Trong thông cáo, FAM khẳng định sự việc bắt nguồn từ “lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ của một nhân viên”. Dù vậy, lý do này khó thuyết phục được dư luận vốn đã mất niềm tin vào cách điều hành của liên đoàn.

