Thảm họa bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trải qua giai đoạn hỗn loạn nhất lịch sử 99 năm tồn tại, khi hàng loạt biến động ở thượng tầng khiến bộ máy điều hành đối mặt nguy cơ tê liệt.

Bóng đá Malaysia đang rơi vào hỗn loạn.

Khủng hoảng bắt đầu leo thang khi Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman bị đình chỉ công tác vô thời hạn vì vụ án kỷ luật FIFA, khiến FAM mất đi nhân vật điều hành quan trọng nhất. Trước đó không lâu, Chủ tịch Datuk Joehari Ayub đệ đơn từ chức chỉ sau 6 tháng nhậm chức, buộc Datuk Yusoff Mahadi tạm thời đảm nhiệm vai trò quyền Chủ tịch.

Theo nhà phê bình bóng đá Datuk Dr. Pekan Ramli, tình trạng trống vắng quyền lực này đang đẩy FAM đến bờ vực khủng hoảng toàn diện.

"Vị trí Tổng thư ký có vai trò tối quan trọng trong việc đảm bảo tính chuyên nghiệp và liên tục của tổ chức. Việc đình chỉ ông Noor Azman mà không có kế hoạch chuyển giao rõ ràng khiến FAM trở nên mong manh, dễ rơi vào hỗn loạn", ông nhận định.

Pekan cảnh báo khi một loạt vị trí chủ chốt bị bỏ trống hoặc do các quan chức tạm quyền nắm giữ mà không đủ thẩm quyền, FAM sẽ đối mặt nguy cơ trì trệ, rối loạn trong mọi hoạt động từ đăng ký cầu thủ, xác minh giấy tờ đến liên lạc với FIFA và AFC. "Không có cơ chế ổn định, FAM có thể mất uy tín trong nước lẫn quốc tế", ông nói thêm.

Cuộc họp báo được cho là thảm họa của FAM.

Cuộc họp báo về án phạt của FIFA hôm 17/10 càng khiến tình hình thêm bi đát. Pekan mô tả buổi họp báo là "thảm họa truyền thông" khi Phó Chủ tịch Datuk S. Sivasundaram trả lời mơ hồ, còn Giám đốc điều hành Rob Friend gần như không thể làm chủ cuộc trao đổi.

"Đáng lẽ FAM phải trấn an dư luận và giải thích rõ hướng khắc phục, nhưng họ lại khiến công chúng thêm hoang mang. FAM không thể tiếp tục vận hành theo kiểu ứng biến và chữa cháy. Họ phải hành động ngay, thể hiện năng lực, trách nhiệm và sự nghiêm túc trong quản trị", ông Pekan kết lại.

Trước đó, Phó Chủ tịch Datuk S. Sivasundaram từ chối tiết lộ gốc gác thật sự của 7 cầu thủ nhập tịch đang bị đình chỉ thi đấu. Động thái này càng khiến dư luận phẫn nộ. Số phận của bóng đá Malaysia và dàn cầu thủ sẽ được định đoạt vào ngày 30/10.