Báo động đỏ ở Old Trafford

HLV Ruben Amorim úp mở khả năng MU phải lao vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, trong bối cảnh hàng công bị tàn phá nặng nề bởi chấn thương và ba trụ cột sắp dự Cúp châu Phi (AFCON).

Amorim thừa nhận lực lượng của MU khá mỏng.

"Chúng tôi phải xem xét mọi thứ, cả tình hình của Sesko và việc mất người vì AFCON. Có thể khi thị trường mở cửa, chúng tôi buộc phải hành động để cải thiện đội hình", Amorim chia sẻ sau trận hòa Tottenham tối 8/11. Nhà cầm quân người Bồ thừa nhận đội hình hiện tại "mỏng đáng lo ngại" và việc mất thêm Sesko khiến kế hoạch nhân sự gần như đảo lộn.

"Đến lúc kỳ chuyển nhượng mở cửa, nếu có cơ hội cải thiện đội hình, chúng tôi sẽ làm", Amorim nhấn mạnh. "Còn bây giờ, chúng tôi chỉ biết tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất".

Trận hòa 2-2 tại London trước Spurscho thấy một MU đầy nỗ lực nhưng cũng bộc lộ giới hạn về mặt nhân sự. Niềm vui có điểm bị lu mờ bởi chấn thương của Sesko. Tiền đạo 22 tuổi vào sân từ ghế dự bị, suýt ghi bàn quyết định nhưng sau pha truy cản của Micky van de Ven, anh nằm sân ôm đầu gối trong đau đớn.

Ngoài ra, MU sẽ sớm mất Mbeumo, Diallo và Mazraoui trong tháng 12 khi họ lên tuyển dự AFCON. Như vậy, trong giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải, "Quỷ đỏ" có nguy cơ chỉ còn lại vỏn vẹn hai cầu thủ tấn công đúng nghĩa.

Amorim thừa nhận ban lãnh đạo lường trước chuyện này, nhưng không ngờ lại xảy ra sớm đến vậy: "Bạn có thể chuẩn bị từ mùa hè, nhưng hiện chỉ có một trận mỗi tuần, còn tháng 1 là thời điểm mọi thứ diễn ra dồn dập".

Trong bối cảnh đó, theo Goal, MU chắc chắn phải bổ sung tân binh. Một tiền đạo hoặc một cầu thủ chạy cánh đa năng sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Bốn bàn thắng trận Tottenham 2-2 MU Tối 8/11, Tottenham và MU tạo nên trận cầu kịch tính với tỷ số hòa 2-2 thuộc vòng 11 Premier League.