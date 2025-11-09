Tiền vệ Kobbie Mainoo muốn ra sân nhiều hơn và việc rời MU được xem là phương án tối ưu lúc này.

Mainoo sẵn sàng rời MU.

Cầu thủ 20 tuổi người Anh đang trải qua giai đoạn khó khăn dưới thời HLV Ruben Amorim, khi không còn được trọng dụng như mùa trước. Từ đầu mùa 2025/26, Mainoo mới chỉ có 228 phút thi đấu sau 8 lần ra sân trên mọi đấu trường và chỉ đóng góp duy nhất 1 kiến tạo.

Ở trận hòa 2-2 giữa MU và Tottenham tại vòng 11 Premier League hôm 8/11, Mainoo không có tên trong danh sách thi đấu do gặp chấn thương trong buổi tập trước đó.

Nhà báo Fabrizio Romano xác nhận Napoli đã có những liên hệ bước đầu với người đại diện của Mainoo vào tuần trước. Ngoài Napoli, một đội bóng khác tại Serie A là AS Roma cũng được cho là đang theo dõi sát tình hình của tiền vệ trẻ này.

Ở Premier League, West Ham là một trong những đội bóng tại Anh sẵn sàng trao suất đá chính cho Mainoo nếu anh rời Old Trafford.

“Tương lai của Mainoo phụ thuộc vào quyết định của MU. Cậu ấy muốn được ra sân thường xuyên, sẵn sàng rời đội theo dạng cho mượn 6 tháng rồi trở lại vào mùa hè. Nhưng tất cả còn tùy thuộc vào kế hoạch của CLB và HLV Amorim", Romano cho biết.

Hiện tại, ban lãnh đạo MU vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, với việc kỳ chuyển nhượng mùa đông đang đến gần, Mainoo chắc chắn sẽ là cái tên đáng chú ý trên thị trường tháng 1/2026.

