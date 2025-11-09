Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Garnacho liên tục tỏa sáng

  • Chủ nhật, 9/11/2025 05:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau bàn thắng vào lưới Qarabag ở Champions League, cựu sao MU ghi dấu ấn với cú đúp kiến tạo giúp Chelsea đánh bại Wolves 3-0 ở vòng 11 Premier League vào rạng sáng 9/11.

Garnacho dần bắt nhịp với lối chơi của Chelsea.

Trên sân Stamford Bridge, Chelsea gặp khó trước lối chơi "đổ bê tông" của Wolverhapton. Nhà vô địch thế giới cấp CLB phải chờ đến lần dứt điểm thứ 13 từ đầu trận mới có thể mở tỷ số. Alejandro Garnacho sắm vai người hùng giúp chủ nhà khai thông bế tắc.

Phút 51, Garnacho đột phá bên cánh trái, trước khi treo bóng loại toàn bộ hàng thủ đội khách để Malo Gusto ghi bàn bằng một pha đánh đầu.

Tiếp đà hưng phấn, Chelsea đẩy nhanh tốc độ tấn công và thu về bàn nhân đôi cách biệt ở phút 65, sau cú đá nối chuẩn xác từ cự ly gần của Joao Pedro. Lần đầu tiên sau gần 3 tháng, cựu tiền đạo Brighton mới lại ghi bàn trong 2 trận liên tiếp cho đội bóng Tây London.

Đến phút 72, Garnacho tận dụng ưu thế về tốc độ để vượt qua hậu vệ đội khách, trước khi chuyền ngang để Pedro Neto đệm cận thành, ấn định thắng lợi 3-0 cho chủ nhà. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2024, Garnacho lập cú đúp kiến tạo trong một trận đấu chính thức.

3 điểm trên sân nhà giúp Chelsea vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, kém ngôi đầu của Arsenal 6 điểm. Trong khi đó, Wolves tiếp tục giậm chân ở vị trí đội sổ với vỏn vẹn 2 điểm sau 11 vòng.

Chelsea dau Wolves anh 1

Bảng xếp hạng Premier League.

Duy Anh

