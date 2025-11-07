Ronaldo lại phát ngôn gây bão

Siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định việc ghi bàn ở Saudi Pro League khó hơn ở La Liga.

Ronaldo liên tục có phát ngôn gây tranh cãi.

"Ghi bàn ở Saudi Arabia khó hơn ở La Liga. Mọi người luôn chỉ trích Saudi Pro League kém chất lượng dù họ chưa từng đến đó và luôn cố tình phớt lờ những khó khăn cầu thủ phải trải qua khi thi đấu dưới cái nóng 40 độ", Cristiano Ronaldo phát biểu trong buổi phỏng vấn với người bạn thân Piers Morgan.

Trong sự nghiệp, Ronaldo từng có 9 năm thi đấu tại La Liga. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 lịch sử giải đấu với 311 pha lập công sau 292 trận, chỉ xếp sau Lionel Messi (474 bàn sau 520 lần ra sân). Ở Saudi Pro League, siêu sao sinh năm 1985 chơi hơn 3 mùa và có 82 bàn chỉ sau 84 trận.

"Mọi bàn thắng đều nên được xem trọng. Tôi nghĩ các pha lập công ở Saudi Pro League cũng nên được xem xét cho giải Chiếc giày vàng hay Quả bóng vàng. Những con số không bao giờ nói dối", lão tướng 40 tuổi tuyên bố.

Chưa dừng ở đó, Ronaldo còn khẳng định một lần nữa về tính cạnh tranh của SPL: "Giải đấu này cạnh tranh hơn Ligue 1, như tôi đã nói, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha".

Ở mùa này, Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn nhưng đã thất bại ở Siêu cúp và cúp Nhà vua. Hiện tại, anh chỉ còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở giải vô địch quốc gia và cúp châu Á hạng 2.