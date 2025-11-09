Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngả mũ trước Griezmann

  • Chủ nhật, 9/11/2025 05:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 9/11, lão tướng người Pháp lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Atletico Madrid trước Levante ở vòng 12 La Liga.

Griezmann tỏa sáng sau khi vào sân.

Trên sân nhà, Atletico Madrid chơi lấn lướt và sớm có bàn mở tỷ số sau cú sút may mắn đưa bóng chạm hậu vệ, đổi hướng đi vào lưới của Pablo Barrios ở phút 12. Dù vậy, niềm vui của người hâm mộ chủ nhà kéo dài chưa đầy 10 phút. Manu Sanchez gỡ hòa cho Levante bằng pha dứt điểm từ cự ly gần, không cho Jan Oblak cơ hội cản phá.

Sau bàn thua, "Rojiblancos" tấn công dồn dập nhưng không hiệu quả. Khác biệt chỉ đến ở phút 61, khi Antoine Griezmann được tung vào sân. Nhà vô địch World Cup 2018 chỉ cần vỏn vẹn 28 giây để có cú chạm bóng đầu tiền và ngay lập tức giúp Atletico Madrid thu về bàn thắng. Tiền đạo sinh năm 1991 chạy chỗ đón đường căng ngang của Marcos Llorente, trước khi đệm cận thành, hạ thủ môn.

Theo Opta, Griezmann là cầu thủ dự bị ghi bàn nhanh nhất tại La Liga trong 10 năm trở lại đây. Tháng 2/2015, Borja Mayoral từng lập công ở giây thứ 26 sau khi vào sân.

Chưa dừng ở đó, Griezmann còn hoàn tất cú đúp ở phút 80. Chân sút 34 tuổi đoạt bóng trong chân hậu vệ đội khách để mở ra pha tấn công, cũng chính anh đá bồi chuẩn xác sau nỗ lực bất thành của Julian Alvarez. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ và phải chấp nhận vai trò dự bị, Griezmann vẫn có 5 pha lập công ở mùa này, thành tích ngang với Vinicius của Real Madrid.

3 điểm trên sân nhà giúp Atletico giữ vững vị trí trong top 4 với 25 điểm, hơn đội xếp sau 6 điểm và kém ngôi đầu của Real Madrid 5 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.

Atletico Madrid dau Levante anh 1

Bảng xếp hạng La Liga.

Duy Anh

Atletico Madrid đấu Levante Antoine Griezmann Atletico Madrid Griezmann Levante

