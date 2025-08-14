Liverpool đón tân binh với giá kỷ lục

Theo ESPN, Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ trẻ đầy tiềm năng Giovanni Leoni của Parma.

Leoni gia nhập Liverpool.

Cầu thủ 18 tuổi gây ấn tượng mạnh tại Serie A mùa giải vừa qua với 17 lần ra sân, thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Inter Milan. Tuy nhiên, đội bóng thành phố cảng nước Anh vượt lên trong cuộc đua và chuẩn bị hoàn tất thương vụ với mức phí ban đầu 35 triệu euro.

Trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, "The Kop" chi tổng cộng 328 triệu euro, con số bằng 3 phiên chợ trước đó cộng lại.

Leoni sẽ trở thành cầu thủ U19 đắt nhất lịch sử sân Anfield. Đây là sự bổ sung quan trọng cho hàng thủ Liverpool, đặc biệt trong bối cảnh Jarell Quansah vừa chuyển sang Bayer Leverkusen. Trung vệ người Italy sẽ gia nhập nhóm phòng ngự của HLV Arne Slot, bên cạnh những cái tên giàu kinh nghiệm như Virgil van Dijk, Ibrahima Konate và Joe Gomez.

Không chỉ dừng lại ở Leoni, Liverpool cũng đang tích cực tìm kiếm thêm một trung vệ nữa. Đầu tuần này, CLB bắt đầu đàm phán với Crystal Palace về trường hợp của Marc Guehi.

Nguồn tin xứ sương mù cho biết đội bóng phía Nam London muốn thu về khoảng 41 triệu euro, cộng thêm 7 triệu euro phụ phí. Guehi chỉ còn một năm hợp đồng và Chủ tịch Steve Parish thừa nhận khả năng cầu thủ người Anh rời Palace trong mùa hè này.

Một tin vui khác cho HLV Arne Slot là Joe Gomez trở lại tập luyện sau chấn thương gân Achilles. Trung vệ 28 tuổi phải rời sớm chuyến du đấu châu Á và nghỉ thi đấu 3 tuần, nhưng xuất hiện cùng toàn đội trong buổi tập gần nhất, qua đó sẵn sàng cho trận mở màn Premier League trên sân nhà trước Bournemouth.