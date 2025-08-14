Liverpool chốt đội hình, nóng máy cho trận mở màn Premier League

Liverpool trở lại Trung tâm huấn luyện AXA hôm qua để chuẩn bị cho trận khai màn Premier League gặp AFC Bournemouth trên sân nhà vào đêm 15/8.

Buổi tập ghi nhận sự xuất hiện của Kostas Tsimikas và Ryan Gravenberch - hai cái tên vắng mặt trong thất bại tại Community Shield trước Crystal Palace.

Ở trận tranh Siêu cúp Anh trên sân Wembley, Liverpool hòa 2-2 sau 90 phút nhưng để thua 2-3 ở loạt luân lưu. Tsimikas không góp mặt trong danh sách thi đấu giữa lúc xuất hiện nhiều tin đồn chuyển nhượng.

Nottingham Forest và Leeds United được cho là quan tâm đến hậu vệ trái 29 tuổi, bên cạnh một số CLB khác ở Premier League và nước ngoài. “The Kop” sẵn sàng để Tsimikas ra đi, đặc biệt sau khi đã chi 40 triệu bảng mua Milos Kerkez từ AFC Bournemouth, trong khi Andy Robertson gần như chắc chắn ở lại bất chấp từng được Atletico Madrid để mắt.

Gravenberch cũng không góp mặt ở Community Shield vì vấn đề cá nhân. HLV Arne Slot xác nhận trước trận rằng tiền vệ người Hà Lan vừa đón con đầu lòng. Dù đã trở lại tập luyện, Gravenberch sẽ vắng mặt ở vòng mở màn do án treo giò một trận từ mùa trước, khi anh nhận thẻ đỏ ở vòng cuối gặp Crystal Palace.

Gravenberch đã trở lại.

Ngoài ra, Joe Gomez - người bỏ lỡ phần lớn giai đoạn tiền mùa giải vì chấn thương gân Achilles nhẹ - cũng xuất hiện trong phòng gym cùng toàn đội. HLV Slot bày tỏ lạc quan: “Thật tiếc khi cậu ấy gặp một chấn thương nhỏ, nhưng sẽ sớm tái xuất cùng toàn đội”.

Stefan Bajcetic tiếp tục quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật gân kheo hồi cuối mùa khi khoác áo Las Palmas theo dạng cho mượn. Cầu thủ 20 tuổi bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn chuẩn bị và cũng đang được đồn đoán có thể rời Anfield trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa ngày 1/9.

Ở diễn biến khác, các tân binh Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giorgi Mamardashvili và Freddie Woodman đều hòa nhập nhanh với môi trường mới tại Merseyside. Trên mạng xã hội của CLB, một khoảnh khắc hài hước được chia sẻ khi Ekitike tái hiện điệu nhảy ăn mừng của Frimpong, đuổi theo đồng đội người Hà Lan sau khi cả hai cùng ghi bàn trong trận ra mắt trước Crystal Palace.

Liverpool đang hướng đến một khởi đầu thuận lợi trước Bournemouth, dù vẫn còn nhiều câu hỏi về nhân sự sẽ được HLV Slot giải đáp trong 24 giờ tới.