Đội hình hay nhất Premier League gây tranh cãi

Rạng sáng 20/8, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh công bố đội hình hay nhất Premier League mùa giải năm ngoái.

Trong đội hình tiêu biểu mùa 2024/25 được PFA công bố dựa trên lá phiếu từ chính các cầu thủ, có đến 5 cái tên đang khoác áo Liverpoo gồm Viril Van Dijk, Ryan Grevenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah và tân binh Milos Kerkez. Trong đó, Kerkez được vào đội hình hay nhất nhờ màn trình diễn tốt trong màu áo Bournemouth.

Đội hình hay nhất Premier League 2024/25.

Đội đương kim á quân Arsenal góp 3 cái tên gồm William Saliba, Gabriel Magalhaes và Declan Rice. Trong khi Chelsea, Manchester United và Manchester City không có đại diện nào góp mặt.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ không đồng tình với lựa chọn từ PFA. Một CĐV Chelsea cho rằng Moises Caicedo xứng đáng thay Declan Rice, bởi anh vượt trội so với đồng nghiệp bên phía Arsenal ở hầu hết thống kê, từ tổng số đường chuyền (1.897 so với 1.255 ), tỷ lệ chuyền chính xác (90,15% so với 89,84%), số pha tắc bóng (114 so với 53), số lần thắng tranh chấp (200 so với 83),...

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cho rằng Bruno Fernandes xứng đáng có vị trí trong đội hình tiêu biểu. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã góp công vào 18 bàn thắng (8 bàn, 10 kiến tạo), qua đó gồng gánh tập thể MU qua mùa giải tệ nhất lịch sử.

Ở hàng thủ, một số fan Liverpool lại tuyên bố Ibrahima Konate có màn trình diễn thuyết phục hơn so với William Saliba. Trong khung gỗ, chủ nhân Găng tay vàng, David Raya lại không có tên, thay vào đó là Matz Sels, người gác đền của Nottingham.