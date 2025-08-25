Rooney cũng bắt đầu thấy chán Amorim

Sau khi MU không thắng Fulham, Wayne Rooney nhận định rằng HLV Ruben Amorim đã không còn bất kỳ lý do nào để biện minh và cần phải nhanh chóng mang lại kết quả cho "Quỷ đỏ".

Wayne Rooney tỏ ra thất vọng với 2 trận mở màn của MU

Mặc dù MU chi 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, "Quỷ đỏ" chỉ giành được 1 điểm sau hai trận mở màn ở Premier League. Huyền thoại ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB thừa nhận lo ngại khi thấy những dấu hiệu quen thuộc của mùa giải thảm họa 2024/25 vẫn còn xuất hiện.

Kể từ khi tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford vào tháng 11 năm ngoái, Amorim chỉ giành được 28 điểm sau 29 trận ở Premier League. Việc tiến đến chung kết Europa League mùa trước phần nào che mờ thực tế rằng họ kết thúc ở vị trí thứ 15 tại giải quốc nội.

Rooney cho rằng sau trận hòa với Fulham, Amorim buộc phải tìm lại chiến thắng ngay lập tức. Ông nhấn mạnh rằng mùa giải này không còn chỗ cho những lời bào chữa, đồng thời cảnh báo nếu bước sang tháng 10 hay tháng 11 mà tình hình không có sự thay đổi rõ rệt thì áp lực sẽ ngày càng gia tăng.

Theo ông, MU cần một khởi đầu mạnh mẽ, và việc chỉ có 1 điểm sau hai trận thực sự là một tín hiệu đáng lo ngại. Rooney cũng bày tỏ lo ngại rằng, dù Amorim đã có trọn vẹn giai đoạn tiền mùa giải để làm việc cùng đội hình, một số sai lầm cũ vẫn tiếp tục lặp lại.

Khi được hỏi về khả năng Amorim trở thành lựa chọn lâu dài của MU, Rooney cho rằng với những gì chứng kiến, rất khó để coi Amorim là HLV gắn bó lâu dài trong 5 năm tới. Ông nhận xét rằng ngay cả chính Amorim cũng khó mà tự tin khẳng định mình xứng đáng với vị trí này dựa trên những gì đã thể hiện từ khi đến CLB.