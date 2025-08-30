Vụ Hojlund sang Napoli nguy cơ đổ bể vào phút chót

Rasmus Hojlund đã đồng ý đến Napoli nhưng Leipzig bất ngờ xuất hiện và đưa ra đề nghị tốt hơn cho Man Utd.

Leipzig muốn chốt sớm vụ Hojlund.

Theo Sky Sports, Leipzig muốn có Hojlund và đã đưa ra lời đề nghị tốt hơn Napoli. Đội bóng Bundesliga đang tăng tiến độ đàm phán để có tiền đạo người Đan Mạch trong thời gian sớm nhất.

Đội bóng thuộc tập đoàn Red Bull được cho là sẵn sàng chi 50 triệu euro để mua đứt Hojlund ngay từ kỳ chuyển nhượng hè năm nay, thay vì mượn. Đội bóng Đức đang có tài chính dư dả, sau khi bán Xavi Simons cho Tottenham và thu về 65 triệu euro.

Đây là thông tin gây bất ngờ bởi trước đó, báo chí Italy tiết lộ Man Utd đã đồng ý để Hojlund gia nhập Napoli theo hợp đồng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt bắt buộc trị giá 40 triệu euro, kèm 5 triệu tiền thưởng tùy vào thành tích vào hè năm sau. Giờ đây, tương lai của chân sút sinh năm 2003 có thể thay đổi, khi Leipzig bất ngờ xuất hiện và đàm phán trực tiếp với công ty đại diện của Hojlund.

Hojlund đã không còn tương lai ở MU, sau khi CLB chủ sân Old Trafford chiêu mộ Benjamin Sesko. Dù đã "thay máu" hàng công, MU vẫn gây thất vọng. Bàn thắng duy nhất của "Quỷ đỏ" tại Premier League sau 2 vòng lại đến từ một pha phản lưới của đối phương. Sesko, trung phong mới của MU cũng bị chỉ trích vì màn thể hiện nhạt nhòa trước đối thủ hạng 4, Grimsby, khiến MU bị loại đầy tủi hổ ở Carabao Cup.