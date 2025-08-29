MU có thể kiếm thêm tiền vụ Garnacho

MU cài điều khoản được hưởng phần trăm chuyển nhượng Alejandro Garnacho trong tương lai khi đồng ý bán cầu thủ cho Chelsea với mức giá 40 triệu bảng.

MU được hưởng thêm tiền nếu Chelsea bán Garnacho trong tương lai.

The Athletic khẳng định Garnacho sẽ ký hợp đồng với Chelsea có thời hạn đến năm 2032. Cầu thủ 21 tuổi dự kiến tiến hành kiểm tra y tế trong tuần này. Sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng, Garnacho sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên của MU bị bán trong hè năm nay.

Ngoài mức phí 40 triệu bảng, MU còn nhận thêm 10% từ điều khoản chia phần lợi nhuận bán chân sút người Argentina trong tương lai. Điều này đồng nghĩa "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể chạm mốc 50 triệu bảng cho thương vụ.

Garnacho sẽ là bản hợp đồng thứ 10 của Chelsea trong mùa hè, sau các tân binh như Jorrell Hato, Estevao, Jamie Gittens, Joao Pedro, Kendry Paez, Mamadou Sarr, Liam Delap, Jesse Derry và Dario Essugo.

Garnacho rời MU với thành tích 26 bàn và 22 kiến tạo sau 144 lần ra sân kể từ khi ra mắt CLB năm 2022. Cầu thủ trẻ từng ghi bàn giúp MU hạ Man City để vô địch FA Cup 2023/24. Dù vậy, mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim buộc Garnacho phải ra đi.

Về phía MU, nhiều cầu thủ khác có thể rời đi trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1/9. Được biết, thỏa thuận cho mượn Rasmus Hojlund đến Napoli gần hoàn tất. Antony được cho là sẽ có thêm một mùa cho mượn đến Real Betis, trong khi AS Roma là cứu cánh dành cho Jadon Sancho.