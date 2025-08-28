Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Antony rời MU với giá rẻ bèo

  • Thứ năm, 28/8/2025 14:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Antony sắp chia tay sân Old Trafford nhưng MU chỉ thu về một khoản tiền khiêm tốn so với khi bỏ ra chiêu mộ cầu thủ người Brazil.

MU kiếm chưa được một nửa số tiền bỏ ra chiêu mộ Antony.

Theo truyền thông Anh, Antony sẽ trở lại La Liga sau nửa mùa giải 2024/25 cho mượn ấn tượng tại Real Betis, với 9 bàn và có 5 đường kiến tạo. Ban đầu, MU muốn bán đứt Antony để thu về khoản tiền lớn, nhưng các cuộc đàm phán kéo dài dẫn tới thỏa thuận cho mượn một mùa.

Betis chấp nhận trả 3 triệu bảng để tái hợp Antony, đồng thời điều khoản mua đứt trị giá 33 triệu bảng chỉ được thực hiện vào năm 2026. Tổng giá trị thương vụ khi hoàn tất sẽ đạt 36 triệu bảng - thấp hơn nhiều so với mức 82 triệu bảng MU từng bỏ ra mua Antony từ Ajax năm 2022.

Ngoài Antony, nhóm cầu thủ nằm trong diện thanh lý hè này còn có Alejandro Garnacho, Jadon Sancho hay Tyrell Malacia. Trước đó, Marcus Rashford bị Amorim loại khỏi kế hoạch đội hình nhưng may mắn tìm đường đến Aston Villa và hiện tại là Barcelona.

Antony được kỳ vọng tỏa sáng nhưng chỉ ghi 12 bàn sau 96 trận tại Old Trafford. Anh nhanh chóng trở thành người thừa. Ngôi sao Brazil giờ đây đặt mục tiêu chứng tỏ bản thân tại Betis và hướng tới việc được dự World Cup 2026 dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Ngược lại, MU giảm gánh nặng quỹ lương để có thêm tiền trang trải chuyển nhượng. Antony được cho là đã dọn đồ rời Manchester. Thương vụ gia nhập Betis sẽ sớm được công bố trong tuần này.

