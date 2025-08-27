Những vụ chuyển nhượng có thể xảy ra vào giờ chót

Telegraph cho biết MU chấp nhận để Betis mượn Antony thêm một mùa kèm điều khoản mua đứt trị giá hơn 35 triệu bảng. Động thái này khiến ngôi sao người Brazil hài lòng khi anh chỉ muốn trở lại La Liga thi đấu vào mùa 2025/26.