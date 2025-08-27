Những vụ chuyển nhượng có thể xảy ra vào giờ chót

|
Tiền đạo Alexander Isak quyết tâm gia nhập Liverpool. TBR Football cho biết "The Kop" sắp gửi đề nghị hơn 130 triệu bảng để thuyết phục Newcastle nhả người, nhưng "Chích chòe" định giá tuyển thủ người Thụy Điển lên đến 150 triệu bảng.
|
Guardian tiết lộ Chelsea ra giá 25-35 triệu bảng cho Alejandro Garnacho, kém xa mức yêu cầu 50 triệu bảng của MU. Garnacho chỉ muốn đến Chelsea và có khả năng thương vụ sẽ được chốt trước khi chợ hè đóng cửa.
|
Telegraph cho biết MU chấp nhận để Betis mượn Antony thêm một mùa kèm điều khoản mua đứt trị giá hơn 35 triệu bảng. Động thái này khiến ngôi sao người Brazil hài lòng khi anh chỉ muốn trở lại La Liga thi đấu vào mùa 2025/26.
|
Thương vụ Rasmus Hojlund sang Napoli gần như hoàn tất, khi hai CLB bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng. Tiền đạo người Đan Mạch sẽ sang Serie A thi đấu theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt trị giá 40 triệu bảng.
|
The Sun đưa tin Nicolas Jackson đạt thỏa thuận cá nhân gia nhập Bayern Munich. Chelsea có thể để Jackson sang Bayern theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Trước đó, "The Blues" từng định giá Jackson lên đến 100 triệu bảng.
|
Tottenham nâng giá hỏi mua Savinho lên hơn 65 triệu bảng, bất chấp sự cứng rắn từ phía Man City. Savinho muốn ra sân nhiều hơn, nhưng đây là điều Pep Guardiola không thể đảm bảo tại sân Etihad. Savinho đang nghiêm túc xem xét đề nghị của Tottenham.
|
Thủ môn Senne Lammens đạt thỏa thuận cá nhân gia nhập MU. "Quỷ đỏ" cũng thống nhất mức phí 17 triệu bảng với Royal Antwerp. Nếu Lammens gia nhập sân Old Trafford, khả năng thủ thành Altay Bayindir sẽ phải rời đi.
|
PSG "bật đèn xanh" để tiền đạo Randal Kolo Muani rời đội. Theo L'Equipe, tiền đạo người Pháp đạt thỏa thuận cá nhân với Juventus. CLB Serie A dự kiến mượn Kolo Muani thêm một mùa kèm điều khoản mua đứt khoảng 50 triệu bảng vào năm sau.
|
Trung vệ Piero Hincapie đạt thỏa thuận cá nhân gia nhập Arsenal và sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, Leverkusen đòi mức phí chuyển nhượng hơn 50 triệu bảng mới để Hincapie rời đi. Arsenal đang nỗ lực đàm phán để hoàn tất thương vụ này.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.