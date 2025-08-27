Ugarte hẹn hò bạn gái cũ của Mbappe

Manuel Ugarte lần đầu tiên bị bắt gặp xuất hiện cùng bạn gái mới Georgia May Heath - người từng hẹn hò với Kylian Mbappe - khi cả hai cùng nhau đi siêu thị Waitrose.

Ugarte hạnh phúc bên May Heath

Tiền vệ người Uruguay, 24 tuổi, gia nhập Manchester United từ PSG vào mùa hè năm ngoái với mức phí 50 triệu bảng. Từ đầu mùa giải đến nay, anh vẫn chưa được đá chính cho "Quỷ đỏ" và màn trình diễn mỗi khi vào sân từ ghế dự bị cũng chưa thật sự nổi bật. Tuy nhiên, ngoài sân cỏ, có vẻ anh lại đang “ghi bàn” nhiều hơn.

Bạn gái mới của Ugarte, Georgia May Heath, 27 tuổi, là influencer người Anh với hơn 230.000 người theo dõi trên Instagram. Cô thường xuyên di chuyển giữa Anh và Australia, chuyên đăng tải nội dung liên quan đến thời trang và làm đẹp. Điều đặc biệt, Heath từng là bạn gái cũ của Kylian Mbappe, ngôi sao hiện khoác áo Real Madrid, người từng sát cánh cùng Ugarte trong màu áo PSG.

May Heath có lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram

Ugarte và Mbappe từng chơi cùng nhau 34 trận. Heath được cho là đã xuất hiện bên Mbappe từ năm 2021, khi cả hai được bắt gặp dùng bữa tại Hy Lạp, và thậm chí còn đi nghỉ cùng anh hồi tháng 1/2024.

Đến tháng trước, Ugarte chính thức xác nhận tin đồn tình cảm khi đăng ảnh chụp cùng Georgia trong kỳ nghỉ tại Tây Ban Nha. Trong bức ảnh cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian trên du thuyền, anh còn gắn thẻ tên bạn gái cùng biểu tượng trái tim trong phần chú thích.

Đáng chú ý, dường như không hề có khúc mắc nào giữa Ugarte và Mbappe, bởi chính tài khoản của ngôi sao người Pháp đã “thả tim” cho bức ảnh công khai tình cảm của cặp đôi này trên Instagram.