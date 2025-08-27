Antony lên tiếng trước ngày rời MU

Tiền đạo người Brazil, Antony, được cho là chuẩn bị trở lại Real Betis thi đấu ở mùa 2025/26.

Antony sắp rời MU.

Mới đây, cầu thủ người Brazil chia sẻ một bài đăng trên trang cá nhân kèm theo thông điệp: “Đau đớn làm bạn mạnh mẽ hơn. Nỗi sợ khiến bạn dũng cảm hơn. Sự kiên nhẫn làm bạn khôn ngoan hơn".

Đi kèm với dòng trạng thái này là hình ảnh của một chú sư tử, thể hiện tinh thần quyết tâm của anh trong giai đoạn khó khăn này.

Hiện tại, Antony cùng với đại diện và gia đình ở Manchester, chờ đợi MU và Betis chốt hợp đồng trước ngày 1/9. Hôm 26/8, Telegraph cho biết hai CLB đạt thỏa thuận cho phép Antony trở lại Betis theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Antony được chào đón khi trở lại Betis. Trong 26 trận chơi cho CLB này ở mùa trước, anh ghi 9 bàn và kiến tạo 5 lần, góp công lớn đưa đội bóng của HLV Manuel Pellegrini vào chung kết Europa Conference League.

Về phía MU, đội vẫn ưu tiên bán đứt Antony để thu hồi một phần trong số tiền 95 triệu euro chi ra để đón anh cách đây 3 năm. Nhưng sau nhiều nỗ lực đàm phán bất thành, "Quỷ đỏ" chấp nhận để tiền đạo người Brazil rời đi theo dạng cho mượn.

Antony còn hai năm hợp đồng với MU, kéo dài đến tháng 6/2027. Anh bày tỏ nguyện vọng được chơi cho Betis ít nhất trong mùa giải tới, nhằm duy trì phong độ và cạnh tranh cơ hội dự World Cup 2026.

Phản ứng của Mainoo khi liên tiếp bị gạch tên Đêm 24/8, Kobbie Mainoo cúi đầu thất vọng do không được ra sân khi MU bị Fulham cầm hòa 1-1 ở vòng 2 Premier League 2025/26.