7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Chủ nhật, 31/8/2025 05:39 (GMT+7)
Rasmus Hojlund, Piero Hincapie kịp tìm ra bến đỗ mới trước khi phiên chợ hè đóng cửa.

chuyen nhuong he anh 1

Rasmus Hojlund (Manchester United sang Napoli): Napoli chi 6 triệu euro phí mượn Hojlund, kèm tùy chọn mua đứt với giá 44 triệu euro. Chân sút sinh năm 2003 sẽ chỉ bị trả về MU trong trường hợp Napoli không được dự Champions League 2026/27.
chuyen nhuong he anh 2

Piero Hincapie (Leverkusen sang Arsenal): Arsenal nhanh chóng chồng 52 triệu euro để sở hữu Hincapie sau khi đạt thỏa thuận để Jakub Kiwior gia nhập Porto theo hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt bắt buộc với giá 27 triệu euro.
chuyen nhuong he anh 3

Kostas Tsimikas (Liverpool sang Roma): Hậu vệ trái 29 tuổi người Hy Lạp rời Anfield để chuyển sang Serie A thi đấu theo hợp đồng cho mượn trong một mùa.
chuyen nhuong he anh 4

Facundo Buonanotte (Brighton sang Chelsea): Nhà ĐKVĐ FIFA Club World Cup mượn thành công tiền vệ sinh năm 2004 trong một mùa, không kèm điều khoản mua đứt. Tuy nhiên, Chelsea vẫn được ưu tiên chiêu mộ Buonanotte vào hè năm sau, nếu đưa ra mức giá phù hợp.
chuyen nhuong he anh 5

Rayane Messi (Strasbourg sang Pau): Messi sinh năm 2007 gia nhập đội bóng cũ của Nguyễn Công Phượng theo hợp đồng cho mượn từ Strasbourg.
chuyen nhuong he anh 6

Andreas Pereira (Fulham sang Palmeiras): Tiền vệ sinh năm 1996 lần thứ 2 trở về Brazil chơi bóng. Sau Flamengo, bến đỗ lần này của Pereira là Palmeiras. Fulham thu về 10 triệu euro từ việc bán cựu cầu thủ MU.
chuyen nhuong he anh 7

Georgiy Sudakov (Shakhtar sang Benfica): CLB Bồ Đào Nha chi 6,75 triệu euro để mượn tiền vệ tấn công người Ukraine trong một mùa giải.

  • Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    • Ngày sinh: 21/01/1995
    • Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    • Chiều cao: 1.68 m

    Facebook

  • Fulham

    Fulham

    Fulham là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh. Thành lập năm 1879, Fulham hiện là CLB bóng đá chuyên nghiệp lâu đời nhất ở London. Sân nhà hiện tại của Fulham là sân Craven Cottage, nằm cạnh sông Thames ở Fulham.

    • Thành lập: 1879
    • Biệt danh: The Cottagers, The Whites
    • Sân vận động: Craven Cottage

