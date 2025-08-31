7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

Ngày sinh: 21/01/1995

21/01/1995 Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An Chiều cao: 1.68 m