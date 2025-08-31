7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Rasmus Hojlund (Manchester United sang Napoli): Napoli chi 6 triệu euro phí mượn Hojlund, kèm tùy chọn mua đứt với giá 44 triệu euro. Chân sút sinh năm 2003 sẽ chỉ bị trả về MU trong trường hợp Napoli không được dự Champions League 2026/27.
|
Piero Hincapie (Leverkusen sang Arsenal): Arsenal nhanh chóng chồng 52 triệu euro để sở hữu Hincapie sau khi đạt thỏa thuận để Jakub Kiwior gia nhập Porto theo hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt bắt buộc với giá 27 triệu euro.
|
Kostas Tsimikas (Liverpool sang Roma): Hậu vệ trái 29 tuổi người Hy Lạp rời Anfield để chuyển sang Serie A thi đấu theo hợp đồng cho mượn trong một mùa.
|
Facundo Buonanotte (Brighton sang Chelsea): Nhà ĐKVĐ FIFA Club World Cup mượn thành công tiền vệ sinh năm 2004 trong một mùa, không kèm điều khoản mua đứt. Tuy nhiên, Chelsea vẫn được ưu tiên chiêu mộ Buonanotte vào hè năm sau, nếu đưa ra mức giá phù hợp.
|
Rayane Messi (Strasbourg sang Pau): Messi sinh năm 2007 gia nhập đội bóng cũ của Nguyễn Công Phượng theo hợp đồng cho mượn từ Strasbourg.
|
Andreas Pereira (Fulham sang Palmeiras): Tiền vệ sinh năm 1996 lần thứ 2 trở về Brazil chơi bóng. Sau Flamengo, bến đỗ lần này của Pereira là Palmeiras. Fulham thu về 10 triệu euro từ việc bán cựu cầu thủ MU.
|
Georgiy Sudakov (Shakhtar sang Benfica): CLB Bồ Đào Nha chi 6,75 triệu euro để mượn tiền vệ tấn công người Ukraine trong một mùa giải.
