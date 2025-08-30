7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

James McConnell (Liverpool sang Ajax): Do không cạnh tranh được vị trí trong đội hình chính, McConnell được Liverpool tạo điều kiện đi tu nghiệp ở giải Hà Lan, nơi được coi là "miền đất hứa" dành cho các cầu thủ trẻ. Hợp đồng mượn của cầu thủ 20 tuổi chỉ có hiệu lực trong một mùa, không kèm điều khoản mua đứt.