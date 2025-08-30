Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ bảy, 30/8/2025 06:50 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Tottenham phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ tiền vệ tài năng người Hà Lan, Xavi Simons.

chuyen nhuong he anh 1

Xavi Simons (Leipzig sang Tottenham): Với khoản phí 65 triệu euro, cầu thủ người Hà Lan trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử đội bóng Bắc London. Tottenham thực hiện thương vụ đầy quyết đoán, sau khi hụt Eberechi Eze vào tay Arsenal.
chuyen nhuong he anh 2

Alejandro Garnacho (Man Utd sang Chelsea): Chelsea chi 46,2 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao 21 tuổi. Nếu "The Blues" bán Garnacho trong tương lai, họ sẽ phải trả thêm cho Man Utd 10% tổng phí chuyển nhượng thu về.
chuyen nhuong he anh 3

Nick Woltemade (Stuttgart sang Newcastle): CLB vùng Đông Bắc nước Anh gây ngỡ ngàng khi phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ một chân sút chưa ghi nổi 20 bàn trong sự nghiệp.
chuyen nhuong he anh 4

Cesar Azpilicueta (Atletico Madrid sang Sevilla): Lão tướng 36 tuổi tiếp tục chinh chiến tại La Liga nhưng trong màu áo khác. Azpilicueta gia nhập Sevilla theo hợp đồng 1 năm, kèm tùy chọn gia hạn.
chuyen nhuong he anh 5

James McConnell (Liverpool sang Ajax): Do không cạnh tranh được vị trí trong đội hình chính, McConnell được Liverpool tạo điều kiện đi tu nghiệp ở giải Hà Lan, nơi được coi là "miền đất hứa" dành cho các cầu thủ trẻ. Hợp đồng mượn của cầu thủ 20 tuổi chỉ có hiệu lực trong một mùa, không kèm điều khoản mua đứt.
chuyen nhuong he anh 6

Denis Suarez (Villarreal sang Alaves): Cựu cầu thủ Barcelona, Arsenal gia nhập Alaves dưới dạng tự do. Hợp đồng của anh ở đội bóng mới có thời hạn đến hè 2027.

chuyen nhuong he anh 7

Yeremy Pino (Villarreal sang Crystal Palace): Sau khi bán Eze, "Đại bàng xanh" chi 30 triệu euro để chiêu mộ Pino về lấp khoảng trống. Tuyển thủ Tây Ban Nha là tân binh đắt thứ 2 lịch sử sân Selhurst, chỉ sau Christian Benteke (31,2 triệu euro).

