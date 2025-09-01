Newcastle đồng ý bán Isak giá kỷ lục

Newcastle chấp nhận để tiền đạo Alexander Isak gia nhập Liverpool nếu nhận được đề nghị 130 triệu bảng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè này.

Newcastle muốn bán Isak. Ảnh: Reuters.

Theo Telegraph, các cổ đông lớn của Newcastle, trong đó có Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia, đã "bật đèn xanh" để Isak rời đi nếu mức giá đủ hấp dẫn. Gần 1 tháng trước, Liverpool gửi một lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng đến Newcastle để chiêu mộ Isak nhưng bị từ chối.

Hiện tại, Newcastle chờ đợi Liverpool quay trở lại với một lời đề nghị mới hấp dẫn hơn, vào khoảng 130 triệu bảng. Con số này giảm đáng kể so với mức 150 triệu bảng mà Newcastle yêu cầu trong suốt hơn một tháng qua.

Newcastle từng muốn thuyết phục Isak gắn bó lâu dài với CLB nhưng bất thành. Hiện tại, Isak tập riêng và đã bày tỏ nguyện vọng muốn sang Liverpool trong hơn 2 tuần qua.

Để thay Isak, Newcastle đã hoàn tất thương vụ kỷ lục 69 triệu bảng với Nick Woltemade từ Stuttgart trong tuần trước. Nhưng đội vẫn đang gấp rút tìm kiếm thêm một tiền đạo khác để tăng cường cho hàng công.

Đội ngũ tuyển trạch của Newcastle thất bại trong việc thuyết phục Brentford bán tiền đạo Yoane Wissa. Tình huống tương tự cũng diễn ra tại Wolves, khi CLB này quyết tâm giữ chân sút Jorgen Strand Larsen trong mùa hè này.

Nếu Isak ra đi và Newcastle không thể ký hợp đồng với một tiền đạo khác, HLV Eddie Howe sẽ rơi vào tình thế khó khăn khi thiếu lựa chọn chất lượng ở vị trí trung phong.

4 bàn thắng của Newcastle nhấn chìm MU Rạng sáng 14/4, MU thảm bại 1-4 trước Newcastle trên sân St James' Park ở vòng 32 Premier League.