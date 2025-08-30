Mainoo mâu thuẫn với MU

Tiền vệ Kobbie Mainoo muốn rời MU theo dạng cho mượn nhưng bị ban lãnh đạo câu lạc bộ từ chối.

Mainoo muốn được thi đấu nhiều hơn. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, huấn luyện viên Ruben Amorim đã thông báo rằng Mainoo nên ở lại và cạnh tranh suất đá chính ở hàng tiền vệ với đội trưởng Bruno Fernandes. Dù đã có cơ hội ra sân trong trận đấu với Grimsby Town tại League Cup vào hôm 28/8, Mainoo vẫn chưa đảm bảo được ra sân thường xuyên ở mùa này.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, HLV Amorim nói thẳng về tương lai của Mainoo: "Tôi muốn Kobbie ở lại. Cậu ấy cần phải chiến đấu cho vị trí của mình, MU cần Kobbie, điều đó sẽ không thay đổi".

Dưới thời Amorim, Mainoo chưa được thi đấu nhiều như tiền vệ này kỳ vọng. Vấn đề này đã xảy ra từ mùa giải trước, khi Mainoo không được đăng ký thi đấu trong trận chung kết Europa League gặp Tottenham. Kể từ đầu năm 2025, anh mới ra sân 8 lần tại Premier League.

Gần đây, Mainoo không được HLV Thomas Tuchel triệu tập lên tuyển Anh cho các trận đấu vòng loại World Cup sắp tới gặp Andorra và Serbia. Lý do bởi Mainoo cần thi đấu nhiều hơn để xứng đáng có mặt trong đội tuyển.

Dù gắn bó với đội bóng từ nhỏ, Mainoo vẫn quyết tâm tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn, đặc biệt khi World Cup 2026 đã gần kề.

Tiền vệ người Anh cũng chưa được ký hợp đồng mới với MU. Hai bên đã đạt thỏa thuận hồi tháng 2. Nhưng trong hơn nửa năm qua, việc ký kết vẫn đang bị trì hoãn.

