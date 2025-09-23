Việt Nam lần đầu đăng cai IRONMAN cự ly toàn phần tại Đà Nẵng

Ngày 23/9, UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn IRONMAN tổ chức họp báo công bố Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai Giải 3 môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần, diễn ra ngày 10/5/2026 tại thành phố biển.

Sự kiện được xem là bước ngoặt lớn cho phong trào thể thao sức bền trong nước, đồng thời mở ra cơ hội để Đà Nẵng khẳng định vị thế là điểm đến thể thao quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức giải đấu khắc nghiệt nhất của hệ thống IRONMAN, với các phần thi: bơi 3,8 km, đạp xe 180 km và chạy 42,2 km.

Giải IRONMAN toàn phần sẽ diễn ra song song cùng IRONMAN 70.3 Đà Nẵng – giải đấu đã trở thành thương hiệu quen thuộc từ năm 2015, thu hút hàng nghìn VĐV trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định thành phố sẽ chuẩn bị đầy đủ hạ tầng, nhân lực và phương án tổ chức để giải đấu diễn ra đúng chuẩn mực cao nhất. “Đây là cơ hội để Đà Nẵng khẳng định vị thế, đồng thời thúc đẩy phong trào thể thao cộng đồng, xây dựng lối sống lành mạnh và bền vững”, bà nhấn mạnh.

Ông Jeff Edwards, Giám đốc điều hành khu vực châu Á của Tập đoàn IRONMAN, đánh giá: “Đà Nẵng đã chứng minh là điểm đến đăng cai tuyệt vời cho IRONMAN 70.3 từ năm 2015. Việc tổ chức giải toàn phần là bước tiến quan trọng cho cộng đồng vận động viên toàn cầu cũng như người dân địa phương”.

Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu 2026 không chỉ là thử thách đỉnh cao với những VĐV ưa sức bền, mà còn là cơ hội để du khách trải nghiệm một Đà Nẵng năng động, hiếu khách và giàu tiềm năng phát triển thể thao.