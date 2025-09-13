Điều kiện để Neymar trở lại tuyển Brazil

HLV Carlo Ancelotti đã chia sẻ kế hoạch sử dụng Neymar trong màu áo tuyển Brazil trước thềm World Cup 2026.

Neymar phải nhanh chóng lấy lại thể lực. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi không cần quan sát để biết Neymar tài năng thế nào. Nhưng trong bóng đá hiện đại, để phát huy tối đa khả năng, cầu thủ phải đảm bảo thể lực. Nếu Neymar đạt trạng thái tốt nhất, cậu ấy chắc chắn có mặt trong đội hình. Tôi đã nói chuyện với Neymar và khuyên cậu ấy có thời gian chuẩn bị kỹ càng để giúp đội tuyển chinh phục World Cup", Ancelotti chia sẻ.

Theo nhà cầm quân người Italy, Neymar có thể được bố trí thi đấu ở vị trí trung phong, tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo lùi.

“Cậu ấy không thể chơi dạt cánh, bởi bóng đá hiện đại đòi hỏi các cầu thủ chạy cánh phải có nền tảng thể lực mạnh mẽ. Nhưng Neymar hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò ở giữa sân", Ancelotti khẳng định.

Những phát biểu trên cho thấy Ancelotti chưa hoàn toàn gạch tên Neymar khỏi đội hình, trong bối cảnh World Cup 2026 còn 9 tháng nữa mới khởi tranh. Tuy nhiên, tiền đạo đang khoác áo Santos buộc phải cải thiện màn trình diễn nếu muốn cạnh tranh suất thi đấu ở ĐTQG.

Kể từ khi Ancelotti nhậm chức, tuyển Brazil đã trải qua 4 trận đấu: thắng Paraguay và Chile, hòa Ecuador và để thua Bolivia. Những kết quả này cho thấy "Selecao" vẫn trong quá trình định hình dưới bàn tay của chiến lược gia người Italy.

