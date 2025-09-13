Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điều kiện để Neymar trở lại tuyển Brazil

  • Thứ bảy, 13/9/2025 14:40 (GMT+7)
  • 20 phút trước

HLV Carlo Ancelotti đã chia sẻ kế hoạch sử dụng Neymar trong màu áo tuyển Brazil trước thềm World Cup 2026.

Neymar phải nhanh chóng lấy lại thể lực. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi không cần quan sát để biết Neymar tài năng thế nào. Nhưng trong bóng đá hiện đại, để phát huy tối đa khả năng, cầu thủ phải đảm bảo thể lực. Nếu Neymar đạt trạng thái tốt nhất, cậu ấy chắc chắn có mặt trong đội hình. Tôi đã nói chuyện với Neymar và khuyên cậu ấy có thời gian chuẩn bị kỹ càng để giúp đội tuyển chinh phục World Cup", Ancelotti chia sẻ.

Theo nhà cầm quân người Italy, Neymar có thể được bố trí thi đấu ở vị trí trung phong, tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo lùi.

“Cậu ấy không thể chơi dạt cánh, bởi bóng đá hiện đại đòi hỏi các cầu thủ chạy cánh phải có nền tảng thể lực mạnh mẽ. Nhưng Neymar hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò ở giữa sân", Ancelotti khẳng định.

Những phát biểu trên cho thấy Ancelotti chưa hoàn toàn gạch tên Neymar khỏi đội hình, trong bối cảnh World Cup 2026 còn 9 tháng nữa mới khởi tranh. Tuy nhiên, tiền đạo đang khoác áo Santos buộc phải cải thiện màn trình diễn nếu muốn cạnh tranh suất thi đấu ở ĐTQG.

Kể từ khi Ancelotti nhậm chức, tuyển Brazil đã trải qua 4 trận đấu: thắng Paraguay và Chile, hòa Ecuador và để thua Bolivia. Những kết quả này cho thấy "Selecao" vẫn trong quá trình định hình dưới bàn tay của chiến lược gia người Italy.

Trận thua xấu hổ khiến Neymar bật khóc Rạng sáng 18/8, trong khuôn khổ vòng 20 giải VĐQG Brazil, Santos nhận thất bại đậm nhất lịch sử CLB khi để Vasco da Gama vùi dập với tỷ số 0-6 trên sân Morumbis.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

neymar Neymar neymar ancelotti brazil

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

