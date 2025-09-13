Quyết định khó hiểu ở MU

CĐV MU ngỡ ngàng khi Tyrell Malacia bất ngờ góp mặt trong đội hình dự Premier League mùa giải 2025/26.

Malacia còn mắc kẹt ở Old Trafford.

Tyrell Malacia là 1 trong 5 cái tên bị đẩy ra khỏi đội hình chính và phải tập luyện riêng tại Carrington suốt mùa hè qua. Anh được thông báo không còn tương lai tại Old Trafford và được cho là đang tìm kiếm bến đỗ mới khi thị trường chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia còn mở.

Tuy nhiên, khá bất ngờ khi HLV Ruben Amorim quyết định đưa cầu thủ này trở lại đội một. Dù vậy, vị trí của Malacia trong đội hình chưa rõ ràng, vì anh hiện xếp sau nhiều cái tên khác trong sơ đồ hậu vệ trái.

Patrick Dorgu là lựa chọn hàng đầu cho vị trí này, trong khi Diego Leon, cầu thủ 18 tuổi, là phương án dự phòng. Những cầu thủ như Noussair Mazraoui và Diogo Dalot cũng có thể chơi ở vị trí này nếu cần.

Động thái khiến CĐV MU ngỡ ngàng. "Thêm Malacia vào đội hình có ích gì?", "Tại sao Malacia vẫn còn trong đội hình?", "Quyết định khó hiểu quá", "Điều này không ổn chút nào"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Trong khi Malacia còn kẹt lại Old Trafford, MU thành công đẩy đi Jadon Sancho, Marcus Rashford và Rasmus Hojund theo dạng cho mượn. "Quỷ đỏ" cũng bán đứt Antony và Alejandro Garnacho lần lượt cho Real Betis và Chelsea.