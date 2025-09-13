Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quyết định khó hiểu ở MU

  • Thứ bảy, 13/9/2025 07:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

CĐV MU ngỡ ngàng khi Tyrell Malacia bất ngờ góp mặt trong đội hình dự Premier League mùa giải 2025/26.

Malacia còn mắc kẹt ở Old Trafford.

Tyrell Malacia là 1 trong 5 cái tên bị đẩy ra khỏi đội hình chính và phải tập luyện riêng tại Carrington suốt mùa hè qua. Anh được thông báo không còn tương lai tại Old Trafford và được cho là đang tìm kiếm bến đỗ mới khi thị trường chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia còn mở.

Tuy nhiên, khá bất ngờ khi HLV Ruben Amorim quyết định đưa cầu thủ này trở lại đội một. Dù vậy, vị trí của Malacia trong đội hình chưa rõ ràng, vì anh hiện xếp sau nhiều cái tên khác trong sơ đồ hậu vệ trái.

Patrick Dorgu là lựa chọn hàng đầu cho vị trí này, trong khi Diego Leon, cầu thủ 18 tuổi, là phương án dự phòng. Những cầu thủ như Noussair Mazraoui và Diogo Dalot cũng có thể chơi ở vị trí này nếu cần.

Động thái khiến CĐV MU ngỡ ngàng. "Thêm Malacia vào đội hình có ích gì?", "Tại sao Malacia vẫn còn trong đội hình?", "Quyết định khó hiểu quá", "Điều này không ổn chút nào"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Trong khi Malacia còn kẹt lại Old Trafford, MU thành công đẩy đi Jadon Sancho, Marcus Rashford và Rasmus Hojund theo dạng cho mượn. "Quỷ đỏ" cũng bán đứt Antony và Alejandro Garnacho lần lượt cho Real Betis và Chelsea.

Amorim chọn thủ môn cho derby Manchester

HLV Ruben Amorim xác nhận Altay Bayindir sẽ trấn giữ khung thành MU thay vì Senne Lammens trong trận derby với Man City thuộc vòng 4 Premier League tối 14/9 (giờ Hà Nội).

13 giờ trước

MU đã sai ngay từ đầu với Onana

Có những bản hợp đồng khi ký kết được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới, nhưng sau cùng lại trở thành gánh nặng kéo lùi cả tập thể.

14 giờ trước

Thay đổi chóng mặt ở derby Manchester

MU và Man City có sự thay đổi lớn về nhân sự kể từ trận chung kết FA Cup mùa 2023/24.

16 giờ trước

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

