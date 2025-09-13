Aston Villa sẽ giúp Sancho dự World Cup

Huấn luyện viên trưởng Aston Villa, Unai Emery, tin rằng ông có thể đưa Jadon Sancho trở lại phong độ đỉnh cao và giúp anh hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup 2026.

Aston Villa mượn tiền đạo Jadon Sancho từ Manchester United cho đến hết mùa giải 2025/26.

Khi được hỏi liệu Sancho có cơ hội để trở lại tuyển Anh trong tương lai, HLV Emery trả lời với The Times: “Tất nhiên rồi, đó là mục tiêu của tôi, đưa cậu ấy trở lại phong độ tốt nhất – và nếu làm được điều đó, Jadon (Sancho) sẽ trở lại đội tuyển quốc gia. Mọi cầu thủ đều muốn được khoác áo đội tuyển”.

Sancho sẽ trải qua mùa giải 2025/26 dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha sau khi chuyển đến Aston Villa từ Manchester United theo dạng cho mượn vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè.

Cầu thủ 25 tuổi này gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định kể từ khi gia nhập Manchester United từ Borussia Dortmund với giá 73 triệu bảng vào năm 2021. Lần gần nhất anh khoác áo đội tuyển Anh là ở trận chung kết Euro 2020.

Tuy nhiên, Emery tin rằng ông có thể giúp Sancho tìm lại phong độ và dự World Cup: "Khi còn ở Borussia Dortmund, cậu ấy thi đấu tuyệt vời. Sancho chơi khoảng 25 trận cho đội tuyển quốc gia. Cậu ấy còn trẻ và vẫn khao khát thể hiện năng lực của mình. Hy vọng chúng tôi có thể giúp cậu ấy tìm lại phong độ đỉnh cao, và đưa cầu thủ dự World Cup 2026”.

Aston Villa sẽ chi trả 80% mức lương của Sancho, Manchester United vẫn phải tốn hơn 60.000/bảng/tuần cho cầu thủ người Anh. Theo tính toán từ Opta, "Quỷ đỏ" vẫn phải trả gần 3 triệu bảng tiền lương cho Sancho mùa này, dù cầu thủ khoác áo Aston Villa.