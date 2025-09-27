Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo tỏa sáng, Al Nassr độc chiếm ngôi đầu SPL

  • Thứ bảy, 27/9/2025 04:37 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Rạng sáng 27/9, Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr đánh bại Al Ittihad 2-0 ở vòng 4 Saudi Pro League

Al Nassr chiến thắng ở trận cầu 6 điểm.

Phút 35 trận đấu trên sân King Abdullah Sports City, Ronaldo mở bóng sang cánh trái cho Sadio Mane, trước khi di chuyển vào sát khung thành rồi tung cú đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn đội chủ nhà cơ hội cản phá.

Ronaldo có bàn thắng thứ 946 trong sự nghiệp, đồng thời ấn định thắng lợi 2-0 cho Al Nassr trước nhà đương kim vô địch SPL. Thầy trò HLV Jorge Jesus duy trì mạch toàn thắng từ đầu mùa và độc chiếm ngôi đầu với 12 điểm, hơn Al Ittihad và Al Hilal lần lượt 3 và 4 điểm.

Mane, cái tên nhận chỉ trích từ đầu mùa vì màn trình diễn nhạt nhòa, trở thành người hùng của Al Nassr ở trận cầu quan trọng. Trước khi kiến tạo cho Ronaldo, chính cựu sao Bayern tỏa sáng với pha volley chân trái đẳng cấp, đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Chủ nhân pha kiến tạo là Kingsley Coman, người đang có phong độ cao khi đã góp công vào 8 bàn thắng chỉ trong 6 lần ra sân gần nhất.

"Đây là đẳng cấp của Al Nassr", Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân sau trận thắng.

Trong khi đó, HLV Jesus phát biểu: "Chúng tôi đang không ngừng cải thiện. Tôi mới làm việc với đội được 3 tháng, trong khi Al Ittihad đã xây dựng dự án được 3 năm. Toàn đội đang liên tục cải thiện về mặt chiến thuật”.

Vào tuần sau, Al Nassr sẽ chơi tại AFC Champions League Two gặp Al Zawraa. Ronaldo nhiều khả năng được cho nghỉ.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Neymar phẫn nộ vì ‘trò đùa’ mang tên Raphinha

Xét về mặt thống kê, không ai có mùa giải 2024/25 xuất sắc hơn Raphinha tại Barcelona. Anh thậm chí phá vỡ những kỷ lục "bất khả xâm phạm" từng được Messi và Ronaldo thiết lập.

41:2463 hôm qua

Duy Anh

Ronaldo tỏa sáng Cristiano Ronaldo Ronaldo Al Nassr SPL

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý