Ronaldo tỏa sáng, Al Nassr độc chiếm ngôi đầu SPL

Rạng sáng 27/9, Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr đánh bại Al Ittihad 2-0 ở vòng 4 Saudi Pro League

Al Nassr chiến thắng ở trận cầu 6 điểm.

Phút 35 trận đấu trên sân King Abdullah Sports City, Ronaldo mở bóng sang cánh trái cho Sadio Mane, trước khi di chuyển vào sát khung thành rồi tung cú đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn đội chủ nhà cơ hội cản phá.

Ronaldo có bàn thắng thứ 946 trong sự nghiệp, đồng thời ấn định thắng lợi 2-0 cho Al Nassr trước nhà đương kim vô địch SPL. Thầy trò HLV Jorge Jesus duy trì mạch toàn thắng từ đầu mùa và độc chiếm ngôi đầu với 12 điểm, hơn Al Ittihad và Al Hilal lần lượt 3 và 4 điểm.

Mane, cái tên nhận chỉ trích từ đầu mùa vì màn trình diễn nhạt nhòa, trở thành người hùng của Al Nassr ở trận cầu quan trọng. Trước khi kiến tạo cho Ronaldo, chính cựu sao Bayern tỏa sáng với pha volley chân trái đẳng cấp, đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Chủ nhân pha kiến tạo là Kingsley Coman, người đang có phong độ cao khi đã góp công vào 8 bàn thắng chỉ trong 6 lần ra sân gần nhất.

"Đây là đẳng cấp của Al Nassr", Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân sau trận thắng.

Trong khi đó, HLV Jesus phát biểu: "Chúng tôi đang không ngừng cải thiện. Tôi mới làm việc với đội được 3 tháng, trong khi Al Ittihad đã xây dựng dự án được 3 năm. Toàn đội đang liên tục cải thiện về mặt chiến thuật”.

Vào tuần sau, Al Nassr sẽ chơi tại AFC Champions League Two gặp Al Zawraa. Ronaldo nhiều khả năng được cho nghỉ.