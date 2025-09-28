Trận đấu 'điên rồ' nhất kể từ đầu mùa

Màn so tài giữa Borussia Monchengladbach và Eintracht Frankfurt trở thành một trong những trận cầu kỳ lạ nhất trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu kể từ đầu mùa, với 10 bàn thắng được ghi.

Eintracht Frankfurt thắng trận đầy kịch tính.

Rạng sáng 28/9, Frankfurt vượt qua chủ nhà Gladbach với tỷ số 6-4, ở một trận đấu được Kicker bình luận là "hiếm thấy trong lịch sử". Frankfurt dẫn trước tới 6-0 chỉ sau 47 phút, nhưng Gladbach bất ngờ vùng lên với 4 bàn thắng muộn, khép lại trận đấu với tỷ số 4-6 đầy kịch tính.

Ngay từ phút 11, đội khách mở tỷ số. Đến phút 45+1, Frankfurt dẫn trước 5-0. Tiền vệ người Nhật Bản, Ritsu Dōan để lại dấu ấn với cú đúp kiến tạo. Ngay đầu hiệp hai, phút 47, Frankfurt nâng tỷ số lên 6-0.

Tuy nhiên, từ phút 72 đến 90+9, chủ nhà Gladbach ghi liền 4 bàn để tạo ra cơn mưa bàn thắng tại Borussia-Park.

Theo Opta, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Gladbach trận này chỉ đạt 2,42, trong khi Frankfurt có 2,94. Tổng cộng, xG của hai đội chưa quá 5,4, nhưng có tới 10 bàn thắng được ghi.

Trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu kể từ đầu mùa, đây là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất, và có tỷ lệ bàn thắng trên xG chênh lệch nhất.