Trận đấu 'điên rồ' nhất kể từ đầu mùa

  Chủ nhật, 28/9/2025 08:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Màn so tài giữa Borussia Monchengladbach và Eintracht Frankfurt trở thành một trong những trận cầu kỳ lạ nhất trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu kể từ đầu mùa, với 10 bàn thắng được ghi.

Eintracht Frankfurt thắng trận đầy kịch tính.

Rạng sáng 28/9, Frankfurt vượt qua chủ nhà Gladbach với tỷ số 6-4, ở một trận đấu được Kicker bình luận là "hiếm thấy trong lịch sử". Frankfurt dẫn trước tới 6-0 chỉ sau 47 phút, nhưng Gladbach bất ngờ vùng lên với 4 bàn thắng muộn, khép lại trận đấu với tỷ số 4-6 đầy kịch tính.

Ngay từ phút 11, đội khách mở tỷ số. Đến phút 45+1, Frankfurt dẫn trước 5-0. Tiền vệ người Nhật Bản, Ritsu Dōan để lại dấu ấn với cú đúp kiến tạo. Ngay đầu hiệp hai, phút 47, Frankfurt nâng tỷ số lên 6-0.

Tuy nhiên, từ phút 72 đến 90+9, chủ nhà Gladbach ghi liền 4 bàn để tạo ra cơn mưa bàn thắng tại Borussia-Park.

Theo Opta, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Gladbach trận này chỉ đạt 2,42, trong khi Frankfurt có 2,94. Tổng cộng, xG của hai đội chưa quá 5,4, nhưng có tới 10 bàn thắng được ghi.

Trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu kể từ đầu mùa, đây là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất, và có tỷ lệ bàn thắng trên xG chênh lệch nhất.

Crystal Palace khiến cả nước Anh choáng váng

Crystal Palace đang trải qua một hành trình đáng kinh ngạc với chuỗi 18 trận bất bại, san bằng kỷ lục dài nhất trong lịch sử câu lạc bộ.

4 giờ trước

Como vỡ mộng trước hiện tượng Serie A

Rạng sáng 28/9, Cremonese tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại Serie A mùa giải 2025/26 với trận hòa trước Como ngay trên sân đối thủ.

4 giờ trước

Man City khong de bi ha be hinh anh

Man City không dễ bị hạ bệ

9 phút trước 10:30 28/9/2025

0

Sau tháng 8 đầy lo âu, Manchester City bước sang tháng 9 với nhiều ánh mắt nghi ngờ. Nhưng Pep Guardiola đã một lần nữa chứng minh: đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng tái sinh của nhà vô địch.

Son Heung-min lam nen lich su hinh anh

Son Heung-min làm nên lịch sử

12 phút trước 10:26 28/9/2025

0

Sáng 28/9, Son Heung-min lập cú đúp giúp Los Angeles FC (LAFC) đánh bại St. Louis City với tỷ số 3-0 ở vòng 32 MLS.

Trong tai lai khien Premier League day song hinh anh

Trọng tài lại khiến Premier League dậy sóng

19 phút trước 10:19 28/9/2025

0

Cựu "vua áo đen" Keith Hackett chỉ trích trọng tài và VAR khi công nhận bàn thắng của Liverpool ở trận thua Crystal Palace 1-2 thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh tối 27/9.

