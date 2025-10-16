Chuyến đi kỳ lạ của sao trẻ Real Madrid

Được triệu tập lên tuyển Argentina giữa những lời ca ngợi, Franco Mastantuono bay nửa vòng trái đất sang Mỹ - chỉ để không đá một phút nào, rồi quay lại Madrid tập bình thường.

Franco Mastantuono đang khoác áo Real Madrid.

Kỳ nghỉ quốc tế vừa qua chứng kiến hàng loạt màn “đi-về” chóng vánh của các ngôi sao. Kylian Mbappe chơi 82 phút cho Pháp trước Azerbaijan rồi nhanh chóng trở lại Real Madrid. Nhưng trường hợp của Franco Mastantuono thậm chí còn kỳ lạ hơn.

Chàng trai 18 tuổi này được HLV Lionel Scaloni triệu tập cho loạt trận giao hữu của Argentina tại Mỹ. Anh hạ cánh ở Florida, chụp vài bức ảnh trong màu áo Albiceleste, rồi… ngồi ngoài hoàn toàn. Lý do được đưa ra: quá tải cơ ở chân trái.

Liên đoàn Bóng đá Argentina thông báo cầu thủ của Real Madrid sẽ trở lại Tây Ban Nha để điều trị. Nhưng chỉ vài ngày sau, giới truyền thông lại ghi nhận Mastantuono tập luyện bình thường dưới sự chỉ đạo của Xabi Alonso tại Valdebebas. Không băng bó, không giới hạn vận động - chỉ là một ngày tập như bao ngày khác.

Câu chuyện của Mastantuono là ví dụ mới nhất cho cuộc giằng co ngầm giữa CLB và đội tuyển - nơi ranh giới giữa “bảo vệ cầu thủ” và “giữ người” trở nên mờ nhạt.

Các đội tuyển, đặc biệt là những đội lớn như Argentina, thường chọn cách thận trọng: không mạo hiểm sử dụng tài năng trẻ nếu có nguy cơ chấn thương, đồng thời cũng tránh mang tiếng “bào mòn” cầu thủ của CLB. Nhưng điều đó đôi khi biến những chuyến tập trung thành hành trình vô nghĩa.

Với Mastantuono, thay vì được nghỉ ngơi hoặc ra sân vài phút để tích lũy kinh nghiệm, anh phải bay xuyên Đại Tây Dương để… không làm gì cả.

Giờ đây, tiền vệ sinh năm 2008 trở lại Madrid, tập luyện sung mãn và nhiều khả năng sẽ góp mặt trong trận đấu gặp Getafe cuối tuần này. Real Madrid chắc chắn thở phào, nhưng người hâm mộ Argentina thì chỉ biết tự hỏi: liệu lần triệu tập đó có ý nghĩa gì ngoài việc chứng minh… sự rối rắm trong lịch trình cầu thủ thời hiện đại?

Một chuyến đi ồn ào mà chẳng có phút nào trên sân - nhưng lại nói lên quá nhiều về cách bóng đá đang ngày càng bị chi phối bởi quyền lợi hơn là bóng lăn.