Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ ba, 30/12/2025 19:00 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Hàng loạt ngôi sao quốc tịch Brazil vừa tìm được bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải.


chuyen nhuong anh 1

Endrick (Real Madrid sang Lyon): Tiền đạo trẻ người Brazil được tạo điều kiện đi tích lũy kinh nghiệm ở Pháp trong 6 tháng. Hợp đồng của Endrick không cho phép Lyon mua đứt anh vào cuối mùa 2025/26.
chuyen nhuong anh 2

Thiago Silva (Fluminense sang Porto): "Cây trường sinh" người Brazil trở lại châu Âu thi đấu cho Porto dưới dạng tự do và đứng trước cơ hội xô đổ nhiều kỷ lục tại Champions League về độ tuổi ra sân, ghi bàn.
chuyen nhuong anh 3

Amadou Haidara (Leipzig sang Lens): Tiền vệ người Mali quyết định rời Bundesliga để tìm kiếm cơ hội ra sân tại Pháp. Haidara mang về cho Leipzig khoản phí chuyển nhượng 2 triệu euro.
chuyen nhuong anh 4

Renan Lodi (Al Hilal sang Atletico Mineiro): Sau khi bị Al Hilal thải loại, hậu vệ trái người Brazil được trao cơ hội ra sân ở quê nhà theo hợp đồng có thời hạn một năm.
chuyen nhuong anh 5

Javi Galan (Atletico Madrid sang Osasuna): Hậu vệ 31 tuổi không có chỗ đứng tại Madrid và phải chuyển sang khoác áo Osasuna dưới dạng cho mượn với mức phí 500.000 euro.
chuyen nhuong anh 6

Matheus Cunha (Flamengo sang Cruzeiro): Thủ thành 24 tuổi sẽ chính thức gia nhập Cruzeiro dưới dạng tự do từ ngày 1/1/2026.
chuyen nhuong anh 7

Sael Kumbedi (Lyon sang Wolfsburg): Sau quãng thời gian thi đấu tốt dưới dạng cho mượn, hậu vệ sinh năm 2005 được Wolfsburg mua đứt từ Lyon với giá 5 triệu euro.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đội hình ngôi sao tăng vọt giá trị trong năm 2025

Theo đợt cập nhật số liệu mới nhất từ trang thống kê Transfermarkt, Premier League góp 2 ngôi sao trong đội hình tăng giá mạnh nhất và đều ở hàng công. 

27:1591 hôm qua

Duy Anh

chuyển nhượng Endrick Lyon Thiago Silva

    Đọc tiếp

    MU di lui vi mot quyet dinh sai hinh anh

    MU đi lùi vì một quyết định sai

    57 phút trước 13:00 31/12/2025

    0

    Trận hòa Wolves không chỉ khiến Manchester United lỡ cơ hội bứt phá. Nó còn đặt Ruben Amorim trước câu hỏi then chốt: vì sao ông lại tự từ bỏ phương án vừa giúp đội bóng giành chiến thắng?

    Arsenal gui loi tuyen bo cho cuoc dua vo dich hinh anh

    Arsenal gửi lời tuyên bố cho cuộc đua vô địch

    2 giờ trước 12:00 31/12/2025

    0

    Chiến thắng 4-1 trước Aston Villa không chỉ giúp Arsenal khép lại năm 2025 ở ngôi đầu Premier League, mà còn cho thấy “Pháo thủ” trưởng thành: lạnh lùng hơn, chắc chắn hơn và đủ tàn nhẫn để trừng phạt đối thủ khi cơ hội đến.

    Ronaldo cham dut ky luc vi dai hinh anh

    Ronaldo chấm dứt kỷ lục vĩ đại

    3 giờ trước 11:00 31/12/2025

    0

    Cristiano Ronaldo khép lại năm 2025 bằng trận đấu đặc biệt, nơi cảm xúc thăng hoa đan xen cùng dấu mốc không mong muốn trong sự nghiệp lẫy lừng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý