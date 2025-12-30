7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Endrick (Real Madrid sang Lyon): Tiền đạo trẻ người Brazil được tạo điều kiện đi tích lũy kinh nghiệm ở Pháp trong 6 tháng. Hợp đồng của Endrick không cho phép Lyon mua đứt anh vào cuối mùa 2025/26.
Thiago Silva (Fluminense sang Porto): "Cây trường sinh" người Brazil trở lại châu Âu thi đấu cho Porto dưới dạng tự do và đứng trước cơ hội xô đổ nhiều kỷ lục tại Champions League về độ tuổi ra sân, ghi bàn.
Amadou Haidara (Leipzig sang Lens): Tiền vệ người Mali quyết định rời Bundesliga để tìm kiếm cơ hội ra sân tại Pháp. Haidara mang về cho Leipzig khoản phí chuyển nhượng 2 triệu euro.
Renan Lodi (Al Hilal sang Atletico Mineiro): Sau khi bị Al Hilal thải loại, hậu vệ trái người Brazil được trao cơ hội ra sân ở quê nhà theo hợp đồng có thời hạn một năm.
Javi Galan (Atletico Madrid sang Osasuna): Hậu vệ 31 tuổi không có chỗ đứng tại Madrid và phải chuyển sang khoác áo Osasuna dưới dạng cho mượn với mức phí 500.000 euro.
Matheus Cunha (Flamengo sang Cruzeiro): Thủ thành 24 tuổi sẽ chính thức gia nhập Cruzeiro dưới dạng tự do từ ngày 1/1/2026.
Sael Kumbedi (Lyon sang Wolfsburg): Sau quãng thời gian thi đấu tốt dưới dạng cho mượn, hậu vệ sinh năm 2005 được Wolfsburg mua đứt từ Lyon với giá 5 triệu euro.
