Ronaldo tự nói chuyện rồi đá hỏng

  • Thứ tư, 29/10/2025 10:10 (GMT+7)
Rạng sáng 29/10, Cristiano Ronaldo lại khiến mạng xã hội dậy sóng sau tình huống dở khóc dở cười khi Al-Nassr thua Al-Ittihad 1-2 thuộc vòng 1/8 Cúp Nhà vua Saudi Arabia.

Phút 96 trên sân Al-Awwal Park, khi đội nhà đang tuyệt vọng tìm bàn gỡ, Ronaldo được trao cơ hội đá phạt trực tiếp. Máy quay ghi lại khoảnh khắc siêu sao 40 tuổi lẩm bẩm tự nói với chính mình, được cho là cụm từ "You will score" (tạm dịch: mình sẽ ghi bàn), như cách tự khích lệ tinh thần.

Thế nhưng, cú đá lại trở thành một pha bóng gây bão theo cách Ronaldo chẳng mong đợi. Ronaldo dứt điểm đầy tự tin, nhưng bóng đập thẳng vào hàng rào trong sự thất vọng của khán giả.

Cảnh tượng ấy lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến không ít người hâm mộ vừa thương, vừa bật cười chua chát trước niềm tin sắt đá của CR7.

Đó cũng là hình ảnh khép lại ngày buồn của Al-Nassr. Dù Al-Ittihad chỉ còn 10 người sau khi Ahmed Al Julaydan bị đuổi, thầy trò Jorge Jesus không thể tận dụng lợi thế.

Karim Benzema mở tỷ số, trước khi Angelo Gabriel gỡ hòa. Tuy nhiên, Houssem Aouar kịp đưa Al-Ittihad vươn lên 2-1 ngay trước giờ nghỉ, và tỷ số được giữ nguyên cho tới hết trận.

Ronaldo có cơ hội san bằng tỷ số ở hiệp hai, nhưng cú bấm bóng kỹ thuật của anh lại quá nhẹ, dễ dàng bị thủ môn đối phương bắt gọn. Trận thua khiến Al-Nassr tiếp tục trắng tay tại đấu trường quốc nội, còn CR7 phải chờ danh hiệu lớn đầu tiên ở Saudi Arabia.

Tính đến nay, siêu sao Bồ Đào Nha chỉ cùng Al-Nassr giành được Arab Champions Cup 2023, giải đấu mang tính chất giao hữu.

