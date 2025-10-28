Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo góp mặt ở dự án cao nhất thế giới

  • Thứ ba, 28/10/2025 11:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Một công ty xây dựng hàng đầu Brazil công bố thỏa thuận hợp tác với Cristiano Ronaldo nhằm thúc đẩy doanh số bán căn hộ tại dự án được xem là tòa nhà dân cư cao nhất thế giới.

Ronaldo ký thỏa thuận hợp tác xây dựng tòa nhà cao tới 550 mét.

Tập đoàn xây dựng FG Empreendimentos của Brazil vừa ký hợp đồng 3 năm với gia đình Cristiano Ronaldo nhằm quảng bá Senna Tower. Khi hoàn thành, đây là tòa nhà dân cư cao nhất thế giới, biểu tượng xa hoa mới bên bờ biển Balneerio Camboriu.

Theo Publico Brasil, doanh nghiệp của hai doanh nhân Francisco và Jean Graciola muốn thu hút người Bồ Đào Nha và cộng đồng người Brazil tại châu Âu đầu tư vào dự án này nên hợp tác với CR7. Dù chi tiết thù lao của Ronaldo được giữ kín, giá trị hợp đồng được cho là không nhỏ.

Alex Brito, Giám đốc thương mại và marketing FG, tiết lộ Ronaldo không trực tiếp tham gia quảng bá, song hình ảnh và tên tuổi của anh được sử dụng trong chiến dịch tiếp thị. "Chúng tôi làm việc với gia đình Aveiro trong 3 năm. Mẹ anh ấy, bà Dolores, và chị gái Catia Aveiro sẽ góp mặt tại một số sự kiện, cùng những quả bóng có chữ ký của Ronaldo", ông nói.

Ronaldo ky hop dong anh 1

Thành phố ven biển Balneerio Camboriu thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư.

Dự án Senna Tower dự kiến hoàn thành trong 8 năm, cao tới 550 mét - vượt qua mọi tòa nhà dân cư hiện có trên thế giới. Công trình gồm 228 căn hộ, giá khởi điểm khoảng 5 triệu euro, với quy mô từ 400 đến 900 m², cùng 6 tầng tiện ích giải trí cao cấp. Tổng vốn đầu tư lên tới 600 triệu euro.

Tên của tòa tháp là lời tri ân huyền thoại F1 Ayrton Senna, với phần thiết kế hình ảnh do cháu gái ông - nghệ sĩ Lalalli Senna, đảm nhiệm. Kể từ khi mở bán hồi tháng 5, 20% căn hộ có chủ, trong đó 15% đến từ khách quốc tế và 10% là người Brazil sống tại Bồ Đào Nha.

FG hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Brazil, với 64 dự án lớn hoàn thành. "Chúng tôi là thương hiệu mạnh ở Santa Catarina, không cần vươn ra toàn quốc – mà tập trung xây dựng uy tín tại vùng đất này", ông Brito khẳng định.

Ronaldo cán cột mốc lịch sử

Ở tuổi 40, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục viết nên trang sử mới khi ghi bàn thắng thứ 950 trong sự nghiệp, góp phần mang về chiến thắng 2-0 cho Al Nassr trước Al Hazm tại vòng 6 Saudi Pro League.

05:37 26/10/2025

Tuổi 40 của Ronaldo

Ở tuổi 40, giấc ngủ là thứ vũ khí bí mật giúp Cristiano Ronaldo vẫn chạy, ghi bàn và phá kỷ lục như thể thời gian là kẻ thua cuộc.

19:30 25/10/2025

Con trai Ronaldo ghi cú đúp ở chung kết

Cristiano Ronaldo Jr trở thành tâm điểm chú ý khi ghi cú đúp giúp đội U15 Al Nassr giành chiến thắng 2-1 trước Al Hilal trong trận chung kết King's Cup.

06:23 25/10/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ronaldo ký hợp đồng Cristiano Ronaldo Ronaldo tòa nhà Brazil

    Đọc tiếp

    Ramsey suy sup tinh than hinh anh

    Ramsey suy sụp tinh thần

    2 giờ trước 12:00 28/10/2025

    0

    Tiền vệ Aaron Ramsey đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Mexico sau khi chú chó cưng của gia đình anh bị bắt cóc, khiến tương lai bản thân tại Pumas UNAM bị ảnh hưởng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý