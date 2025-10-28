Ronaldo góp mặt ở dự án cao nhất thế giới

Một công ty xây dựng hàng đầu Brazil công bố thỏa thuận hợp tác với Cristiano Ronaldo nhằm thúc đẩy doanh số bán căn hộ tại dự án được xem là tòa nhà dân cư cao nhất thế giới.

Ronaldo ký thỏa thuận hợp tác xây dựng tòa nhà cao tới 550 mét.

Tập đoàn xây dựng FG Empreendimentos của Brazil vừa ký hợp đồng 3 năm với gia đình Cristiano Ronaldo nhằm quảng bá Senna Tower. Khi hoàn thành, đây là tòa nhà dân cư cao nhất thế giới, biểu tượng xa hoa mới bên bờ biển Balneerio Camboriu.

Theo Publico Brasil, doanh nghiệp của hai doanh nhân Francisco và Jean Graciola muốn thu hút người Bồ Đào Nha và cộng đồng người Brazil tại châu Âu đầu tư vào dự án này nên hợp tác với CR7. Dù chi tiết thù lao của Ronaldo được giữ kín, giá trị hợp đồng được cho là không nhỏ.

Alex Brito, Giám đốc thương mại và marketing FG, tiết lộ Ronaldo không trực tiếp tham gia quảng bá, song hình ảnh và tên tuổi của anh được sử dụng trong chiến dịch tiếp thị. "Chúng tôi làm việc với gia đình Aveiro trong 3 năm. Mẹ anh ấy, bà Dolores, và chị gái Catia Aveiro sẽ góp mặt tại một số sự kiện, cùng những quả bóng có chữ ký của Ronaldo", ông nói.

Thành phố ven biển Balneerio Camboriu thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư.

Dự án Senna Tower dự kiến hoàn thành trong 8 năm, cao tới 550 mét - vượt qua mọi tòa nhà dân cư hiện có trên thế giới. Công trình gồm 228 căn hộ, giá khởi điểm khoảng 5 triệu euro, với quy mô từ 400 đến 900 m², cùng 6 tầng tiện ích giải trí cao cấp. Tổng vốn đầu tư lên tới 600 triệu euro.

Tên của tòa tháp là lời tri ân huyền thoại F1 Ayrton Senna, với phần thiết kế hình ảnh do cháu gái ông - nghệ sĩ Lalalli Senna, đảm nhiệm. Kể từ khi mở bán hồi tháng 5, 20% căn hộ có chủ, trong đó 15% đến từ khách quốc tế và 10% là người Brazil sống tại Bồ Đào Nha.

FG hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Brazil, với 64 dự án lớn hoàn thành. "Chúng tôi là thương hiệu mạnh ở Santa Catarina, không cần vươn ra toàn quốc – mà tập trung xây dựng uy tín tại vùng đất này", ông Brito khẳng định.