Ở tuổi 40, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục viết nên trang sử mới khi ghi bàn thắng thứ 950 trong sự nghiệp, góp phần mang về chiến thắng 2-0 cho Al Nassr trước Al Hazm tại vòng 6 Saudi Pro League.

Ronaldo ghi bàn thứ 950 trong sự nghiệp.

Rạng sáng 26/10, pha lập công ở phút 88 đưa Ronaldo cán cột mốc lịch sử. Từ đường chuyền ngang sắc sảo của Wesley, CR7 tung cú sút một chạm đưa bóng đập đất, qua tầm với của thủ môn đối phương và ấn định chiến thắng 2-0 cho Al Nassr.

Trước đó, Joao Felix đã mở tỷ số cho Al Nassr ở phút 25. Trận đấu với Al Hazm chứng kiến một Ronaldo đầy khát khao và bản lĩnh. Anh chơi đầy quyết tâm và ghi bàn khép lại chiến thắng cho Al Nassr.

Việc cán mốc 950 bàn thắng là thành tích đáng nhớ với CR7, giúp anh tiến gần hơn đến con số 1000. Anh cũng là cầu thủ duy nhất ghi hơn 100 bàn cho năm đội bóng khác nhau – một kỷ lục gần như bất khả thi để phá vỡ.

Đây là kết tinh của một hành trình dài khi Ronaldo trải qua sáu màu áo: Sporting Lisbon (5 bàn), Manchester United (145 bàn), Real Madrid (450 bàn), Juventus (101 bàn), Al Nassr (106 bàn) và đội tuyển Bồ Đào Nha (143 bàn).

Với phong độ hiện tại, cột mốc 1.000 bàn thắng – điều mà nhiều người từng nghĩ là không tưởng – đang dần trở thành hiện thực. Chỉ trong mùa giải này, anh đã ghi 6 bàn chỉ sau 5 trận ra sân tại Saudi Pro League, góp công lớn giúp Al Nassr duy trì chuỗi toàn thắng. Al Nassr đang có phong độ hoàn hảo khi là đội duy nhất của Saudi Pro League toàn thắng qua 6 vòng đấu. Họ vững vàng ở ngôi đầu Saudi Pro League với 3 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Al Taawoun.