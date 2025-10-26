Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo cán cột mốc lịch sử

  • Chủ nhật, 26/10/2025 05:37 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Ở tuổi 40, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục viết nên trang sử mới khi ghi bàn thắng thứ 950 trong sự nghiệp, góp phần mang về chiến thắng 2-0 cho Al Nassr trước Al Hazm tại vòng 6 Saudi Pro League.

Ronaldo ghi bàn thứ 950 trong sự nghiệp.

Rạng sáng 26/10, pha lập công ở phút 88 đưa Ronaldo cán cột mốc lịch sử. Từ đường chuyền ngang sắc sảo của Wesley, CR7 tung cú sút một chạm đưa bóng đập đất, qua tầm với của thủ môn đối phương và ấn định chiến thắng 2-0 cho Al Nassr.

Trước đó, Joao Felix đã mở tỷ số cho Al Nassr ở phút 25. Trận đấu với Al Hazm chứng kiến một Ronaldo đầy khát khao và bản lĩnh. Anh chơi đầy quyết tâm và ghi bàn khép lại chiến thắng cho Al Nassr.

Việc cán mốc 950 bàn thắng là thành tích đáng nhớ với CR7, giúp anh tiến gần hơn đến con số 1000. Anh cũng là cầu thủ duy nhất ghi hơn 100 bàn cho năm đội bóng khác nhau – một kỷ lục gần như bất khả thi để phá vỡ.

Đây là kết tinh của một hành trình dài khi Ronaldo trải qua sáu màu áo: Sporting Lisbon (5 bàn), Manchester United (145 bàn), Real Madrid (450 bàn), Juventus (101 bàn), Al Nassr (106 bàn) và đội tuyển Bồ Đào Nha (143 bàn).

Với phong độ hiện tại, cột mốc 1.000 bàn thắng – điều mà nhiều người từng nghĩ là không tưởng – đang dần trở thành hiện thực. Chỉ trong mùa giải này, anh đã ghi 6 bàn chỉ sau 5 trận ra sân tại Saudi Pro League, góp công lớn giúp Al Nassr duy trì chuỗi toàn thắng. Al Nassr đang có phong độ hoàn hảo khi là đội duy nhất của Saudi Pro League toàn thắng qua 6 vòng đấu. Họ vững vàng ở ngôi đầu Saudi Pro League với 3 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Al Taawoun.

Lampard viết lại lịch sử 60 năm

Đêm 25/10, Frank Lampard viết tiếp chương rực rỡ cùng Coventry City với thành tích bất bại và dẫn đầu Championship sau 12 vòng đấu, đồng thời cân bằng cột mốc tồn tại suốt 60 năm.

12 giờ trước

Tường Linh

Ronaldo Cristiano Ronaldo Al Nassr

    Đọc tiếp

    Liverpool roi tu do hinh anh

    Liverpool rơi tự do

    33 phút trước 12:27 26/10/2025

    0

    Bốn trận thua liên tiếp, hàng thủ chao đảo, hàng công rệu rã - Liverpool đang lạc lối trong chính hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.

    Mbeumo co thu ma Antony con thieu hinh anh

    Mbeumo có thứ mà Antony còn thiếu

    2 giờ trước 11:24 26/10/2025

    0

    Bryan Mbeumo nhanh chóng cho thấy sự khác biệt ở cánh phải Manchester United, điều người tiền nhiệm Antony còn thiếu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý