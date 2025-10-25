Tuổi 40 của Ronaldo

Ở tuổi 40, giấc ngủ là thứ vũ khí bí mật giúp Cristiano Ronaldo vẫn chạy, ghi bàn và phá kỷ lục như thể thời gian là kẻ thua cuộc.

Giấc ngủ với Ronaldo là quan trọng nhất.

"Tôi luôn cố gắng ngủ và thức dậy đúng giờ", Ronaldo khẳng định. "Thường tôi đi ngủ lúc 11 hoặc 12 giờ đêm, và dậy vào khoảng 8 giờ 30 sáng. Giấc ngủ là yếu tố quan trọng nhất với tôi. Nó quyết định sức khỏe và tuổi thọ của sự nghiệp".

Ronaldo không nói suông. Kể từ khi chuyển đến Al-Nassr, anh ghi 105 bàn sau 118 trận, giành hai Chiếc giày Vàng liên tiếp ở Saudi Pro League, và là ứng viên hàng đầu mùa này với 5 bàn sau 5 trận. Ở tuổi mà hầu hết đồng nghiệp giải nghệ, Ronaldo đặt mục tiêu 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Anh hiện ở mốc 949.

Ronaldo còn thổ lộ giấc mơ được chơi bóng cùng con trai cả. Cristiano Jr. hiện 14 tuổi và khoác áo đội trẻ Al-Nassr. "Nó lớn hơn tôi hồi bằng tuổi, mạnh mẽ hơn, và có thể sẽ giỏi hơn. Chỉ còn điều quan trọng nhất là khát khao. Khát khao là thứ khó nhất để duy trì", CR7 nhấn mạnh.

Với 5 chức vô địch Champions League, hàng trăm kỷ lục và vô số danh hiệu quốc tế, Ronaldo dường như không còn gì để chinh phục ngoại trừ thời gian. Nhưng khi anh vẫn duy trì nhịp sống khoa học, kỷ luật và khát khao cháy bỏng, có lẽ giấc mơ "cha - con cùng ra sân" không quá xa.

Tại Saudi Arabia, Ronaldo tìm thấy bến đỗ mới cho phần cuối sự nghiệp. Anh tận hưởng niềm vui ghi bàn và viết tiếp chương cuối cùng cho một trong những hành trình vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.