Ronaldo thể hiện quyền lực ở Al Nassr

Cristiano Ronaldo trực tiếp yêu cầu ban lãnh đạo Al Nassr chiêu mộ Robert Lewandowski từ Barcelona vào cuối mùa giải 2025/26.

Lewandowski khả năng cao chia tay Barca hè 2026.

Với ảnh hưởng ngày càng lớn tại CLB Saudi, CR7 mong muốn được đá cặp tiền đạo cùng người đồng nghiệp Ba Lan, hứa hẹn mang đến sức mạnh hủy diệt cho Al Nassr trong cuộc chinh phục Saudi Pro League và châu Á .Theo các nguồn tin từ Fichajes, Ronaldo – người đã gia hạn hợp đồng đến năm 2027 với mức lương khổng lồ 237 triệu euro/năm kèm 15% cổ phần sở hữu –chủ động can thiệp vào chính sách chuyển nhượng của Al Nassr.

Siêu sao Bồ Đào Nha coi Lewandowski là "mảnh ghép hoàn hảo" để bổ sung hỏa lực cho hàng công, đưa Al Nassr lên tầm cao mới. Lewandowski, 37 tuổi, đang ở những tháng cuối của hợp đồng với Barcelona (hết hạn tháng 6/2026). Dù vẫn duy trì phong độ ấn tượng với 4 bàn chỉ trong 9 trận mùa này, Barca đánh giá Lewandowski qua sườn dốc đỉnh cao sự nghiệp. Mức lương cao của anh cũng là gánh nặng, vì thế CLB xứ Catalonia quyết định không gia hạn.

Trước đó, Gulf Times tiết lộ trong bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2027, Ronaldo yêu cầu được quyền can thiệp chuyển nhượng ở Al Nassr. Lời đề nghị này sau đó được giới chủ người Saudi Arabia chấp thuận. Ngay lập tức, CR7 liền thể hiện tầm ảnh hưởng trong hè vừa qua.

Ronaldo từng yêu cầu Al Nassr từ bỏ ý định chiêu mộ hai ngôi sao Premier League là Luis Díaz của Liverpool và Gabriel Martinelli của Arsenal. Sau đó, CLB của Saudi ký hợp đồng với Joao Felix, đồng hương của CR7. Ronaldo muốn thể hiện vai trò là thủ lĩnh cả trong và ngoài sân cỏ, đồng thời tích cực tham gia vào các kế hoạch chuyển nhượng của câu lạc bộ.