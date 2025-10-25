Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo thể hiện quyền lực ở Al Nassr

  • Thứ bảy, 25/10/2025 06:00 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Cristiano Ronaldo trực tiếp yêu cầu ban lãnh đạo Al Nassr chiêu mộ Robert Lewandowski từ Barcelona vào cuối mùa giải 2025/26.

Lewandowski khả năng cao chia tay Barca hè 2026.

Với ảnh hưởng ngày càng lớn tại CLB Saudi, CR7 mong muốn được đá cặp tiền đạo cùng người đồng nghiệp Ba Lan, hứa hẹn mang đến sức mạnh hủy diệt cho Al Nassr trong cuộc chinh phục Saudi Pro League và châu Á .Theo các nguồn tin từ Fichajes, Ronaldo – người đã gia hạn hợp đồng đến năm 2027 với mức lương khổng lồ 237 triệu euro/năm kèm 15% cổ phần sở hữu –chủ động can thiệp vào chính sách chuyển nhượng của Al Nassr.

Siêu sao Bồ Đào Nha coi Lewandowski là "mảnh ghép hoàn hảo" để bổ sung hỏa lực cho hàng công, đưa Al Nassr lên tầm cao mới. Lewandowski, 37 tuổi, đang ở những tháng cuối của hợp đồng với Barcelona (hết hạn tháng 6/2026). Dù vẫn duy trì phong độ ấn tượng với 4 bàn chỉ trong 9 trận mùa này, Barca đánh giá Lewandowski qua sườn dốc đỉnh cao sự nghiệp. Mức lương cao của anh cũng là gánh nặng, vì thế CLB xứ Catalonia quyết định không gia hạn.

Trước đó, Gulf Times tiết lộ trong bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2027, Ronaldo yêu cầu được quyền can thiệp chuyển nhượng ở Al Nassr. Lời đề nghị này sau đó được giới chủ người Saudi Arabia chấp thuận. Ngay lập tức, CR7 liền thể hiện tầm ảnh hưởng trong hè vừa qua.

Ronaldo từng yêu cầu Al Nassr từ bỏ ý định chiêu mộ hai ngôi sao Premier League là Luis Díaz của Liverpool và Gabriel Martinelli của Arsenal. Sau đó, CLB của Saudi ký hợp đồng với Joao Felix, đồng hương của CR7. Ronaldo muốn thể hiện vai trò là thủ lĩnh cả trong và ngoài sân cỏ, đồng thời tích cực tham gia vào các kế hoạch chuyển nhượng của câu lạc bộ.

Real Madrid 'ngán tận cổ' vì Lamine Yamal

Phát biểu ngạo mạn của Lamine Yamal đang khiến không khí ở Valdebebas thêm phần sục sôi trước thềm trận El Clasico cuối tuần này.

13 giờ trước

Tường Linh

Barca Cristiano Ronaldo Al Nassr

    Đọc tiếp

    Hien tuong 15 tuoi cua Chelsea hinh anh

    Hiện tượng 15 tuổi của Chelsea

    12 phút trước 17:22 25/10/2025

    0

    HLV Enzo Maresca cân nhắc trao cơ hội cho Mahdi Nicoll-Jazuli, tài năng 15 tuổi được ví như "Jude Bellingham mới", sau màn trình diễn gây sửng sốt tại UEFA Youth League.

    Viet Nam khong khieu nai bong da Malaysia hinh anh

    Việt Nam không khiếu nại bóng đá Malaysia

    34 phút trước 16:59 25/10/2025

    0

    Hoàng tử bang Johor - Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ), công khai chỉ trích cách xử lý của FIFA, đồng thời khẳng định Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không gửi đơn khiếu nại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý