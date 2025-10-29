Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo lại lỡ hẹn với danh hiệu

  • Thứ tư, 29/10/2025 05:38 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 29/10, Al Nassr thua Al Ittihad 1-2 ở vòng 1/8 cúp Nhà vua Saudi Arabia.

Ronaldo vẫn chưa thể có danh hiệu chính thức cùng Al Nassr.

Hơn 2 tháng sau thất bại ở bán kết Siêu cúp, Karim Benzema và đồng đội có màn "trả thù" ngọt ngào trước Al Nassr. Trên sân khách, Al Ittihad trình diễn lối chơi phòng ngự phản công đầy ấn tượng và chỉ cần 15 phút để xuyên thủng mành lưới đội chủ nhà.

Từ đường chuyền của Moussa Diaby, Karim Benzema thoát xuống, tung cú sút chuẩn xác từ góc hẹp, hạ gục thủ môn Bento. Sau bàn thua, Al Nassr vùng lên mạnh mẽ. Dù không trực tiếp ghi bàn, Ronaldo vẫn giúp chủ nhà có bàn gỡ hòa ở phút 30. Đường căng ngang của siêu sao sinh năm 1985 chạm một hậu vệ rồi tìm đến đúng vị trí của Angelo. Cầu thủ người Brazil chớp cơ hội dứt điểm tung nóc lưới đội khách.

Niềm vui của người hâm mộ chủ nhà không kéo dài lâu. Ngay trước khi hiệp một khép lại, hàng thủ Al Nassr để xổng Houssem Aouar và ngay lập tức trả giá bằng bàn thua thứ 2.

Biến cố đến ở ngay đầu hiệp hai, khi Al Ittihad phải chơi thiếu người từ phút 49, khi Al Julaydan bị đuổi khỏi sân sau một pha phạm lỗi nguy hiểm. Al Nassr có lợi thế về quân số nhưng chẳng thể tìm ra phương án xuyên thủng hàng thủ số đông của đối thủ.

Ronaldo có hiệp đấu nhạt nhòa, không để lại dấu ấn nào đáng chú ý. Những sự điều chỉnh của HLV Jorge Jesus như Wesley, Marcelo Brozovic cũng không thể giúp chủ nhà xoay chuyển cục diện trận đấu.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với niềm vui vỡ òa của Benzema và đồng đội. Trong khi đó, Ronaldo bỏ thẳng vào đường hầm. CR7 lỡ hẹn với thêm một danh hiệu, qua đó nối dài chuỗi ngày trắng tay tại Trung Đông.

Mùa này, đội chủ sân Al -Awwal Park vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi vương tại Saudi Pro League và AFC Champions League Two.

