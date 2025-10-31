Saudi Arabia đổi thái độ với Messi

Một quan chức thể thao cấp cao của Saudi Arabia tiết lộ đã từ chối lời đề nghị để Lionel Messi sang quốc gia này thi đấu trong quá khứ.

Messi từng được Saudi Arabia săn đón. Ảnh: Reuters.

Theo ông Abdullah Hammad, Giám đốc điều hành Học viện Thể thao Mahd, phía Messi chủ động liên hệ với ông trong thời gian diễn ra FIFA Club World Cup 2025, đề xuất khả năng sang thi đấu tại Saudi Arabia trong 4 tháng khi mùa giải MLS 2025 khép lại.

“Đội ngũ của Messi liên hệ với tôi và đề nghị cậu ấy được thi đấu tại Saudi Arabia vì MLS sẽ nghỉ gần 4 tháng. Messi muốn duy trì thể lực và chuẩn bị cho World Cup 2026", Hammad chia sẻ trên một podcast.

Ông Hammad cũng so sánh trường hợp này với David Beckham, người từng được Los Angeles Galaxy cho AC Milan mượn vào năm 2009 và 2010 nhằm duy trì thể trạng trong giai đoạn MLS nghỉ đông. Tuy nhiên, đề nghị của Messi đã không được phía Saudi Arabia chấp thuận.

“Tôi đã trình bày đề xuất lên Bộ trưởng Thể thao, nhưng ông ấy khẳng định Saudi Pro League sẽ không trở thành nơi tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu khác", Hammad nói thêm.

Al Hilal – CLB hàng đầu Saudi Pro League – từng khao khát sở hữu Messi và chấp nhận đặt lên bàn đàm phán bản hợp đồng trị giá 200 triệu USD . Đội bóng này thậm chí sẵn sàng phá mọi kỷ lục tiền lương, nhưng bị Messi từ chối vào năm 2023. Cuối cùng, M10 chọn đầu quân cho Inter Miami tại MLS.

Hiện tại, Messi vẫn đang thi đấu ấn tượng ở MLS. Anh ghi 31 bàn thắng ở mùa giải 2025 và giành danh hiệu Chiếc giày vàng của giải đấu.

Messi đánh đầu ghi bàn Sáng 25/10, Lionel Messi mở tỷ số bằng pha đánh đầu giúp Inter Miami dẫn trước Nashville 1-0 thuộc vòng đầu tiên giai đoạn play-off MLS 2025.