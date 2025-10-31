Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Saudi Arabia đổi thái độ với Messi

  • Thứ sáu, 31/10/2025 06:16 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Một quan chức thể thao cấp cao của Saudi Arabia tiết lộ đã từ chối lời đề nghị để Lionel Messi sang quốc gia này thi đấu trong quá khứ.

Messi từng được Saudi Arabia săn đón. Ảnh: Reuters.

Theo ông Abdullah Hammad, Giám đốc điều hành Học viện Thể thao Mahd, phía Messi chủ động liên hệ với ông trong thời gian diễn ra FIFA Club World Cup 2025, đề xuất khả năng sang thi đấu tại Saudi Arabia trong 4 tháng khi mùa giải MLS 2025 khép lại.

“Đội ngũ của Messi liên hệ với tôi và đề nghị cậu ấy được thi đấu tại Saudi Arabia vì MLS sẽ nghỉ gần 4 tháng. Messi muốn duy trì thể lực và chuẩn bị cho World Cup 2026", Hammad chia sẻ trên một podcast.

Ông Hammad cũng so sánh trường hợp này với David Beckham, người từng được Los Angeles Galaxy cho AC Milan mượn vào năm 2009 và 2010 nhằm duy trì thể trạng trong giai đoạn MLS nghỉ đông. Tuy nhiên, đề nghị của Messi đã không được phía Saudi Arabia chấp thuận.

“Tôi đã trình bày đề xuất lên Bộ trưởng Thể thao, nhưng ông ấy khẳng định Saudi Pro League sẽ không trở thành nơi tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu khác", Hammad nói thêm.

Al Hilal – CLB hàng đầu Saudi Pro League – từng khao khát sở hữu Messi và chấp nhận đặt lên bàn đàm phán bản hợp đồng trị giá 200 triệu USD. Đội bóng này thậm chí sẵn sàng phá mọi kỷ lục tiền lương, nhưng bị Messi từ chối vào năm 2023. Cuối cùng, M10 chọn đầu quân cho Inter Miami tại MLS.

Hiện tại, Messi vẫn đang thi đấu ấn tượng ở MLS. Anh ghi 31 bàn thắng ở mùa giải 2025 và giành danh hiệu Chiếc giày vàng của giải đấu.

Messi đánh đầu ghi bàn Sáng 25/10, Lionel Messi mở tỷ số bằng pha đánh đầu giúp Inter Miami dẫn trước Nashville 1-0 thuộc vòng đầu tiên giai đoạn play-off MLS 2025.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.

Duy Luân

Messi Lionel Messi David Beckham Messi saudi arabia

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Woltemade khien huyen thoai Bayern be mat hinh anh

Woltemade khiến huyền thoại Bayern bẽ mặt

3 giờ trước 05:53 31/10/2025

0

Nick Woltemade tiếp tục phong độ ấn tượng tại Newcastle United khi ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham ở vòng 4 Carabao Cup (League Cup).

Haaland roi Man City, the cho Vinicius? hinh anh

Haaland rời Man City, thế chỗ Vinicius?

3 giờ trước 05:53 31/10/2025

0

Cựu Giám đốc điều hành (CEO) Aston Villa, Keith Wyness, đưa ra dự đoán gây sốc về tương lai của Erling Haaland, cho rằng tiền đạo người Na Uy có thể rời Manchester City vào cuối mùa giải 2025/26.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý