Woltemade khiến huyền thoại Bayern bẽ mặt

Nick Woltemade tiếp tục phong độ ấn tượng tại Newcastle United khi ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham ở vòng 4 Carabao Cup (League Cup).

Nick Woltemade là cầu thủ tăng giá trị mạnh nhất ở top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Tiền đạo 23 tuổi ghi bàn thắng thứ 6 chỉ sau 11 lần ra sân, giúp “Chích chòe” lần thứ tư liên tiếp lọt vào tứ kết Carabao Cup. Gia nhập Newcastle với giá 69 triệu bảng từ Stuttgart hồi tháng 8/2025, Woltemade chịu áp lực lớn khi được kỳ vọng lấp đầy khoảng trống do Alexander Isak để lại – cầu thủ giờ đã khoác áo Liverpool.

Tuy nhiên, sau hai tháng tại St James’ Park, Newcastle dường như không hề nhớ đến tiền đạo cũ. Tác động của Woltemade rất rõ ràng, dù Bayern Munich vẫn liên tục chỉ trích mức giá chuyển nhượng.

Tháng trước, huyền thoại Bayern và thành viên hội đồng quản trị CLB này, Karl-Heinz Rummenigge, cho rằng Newcastle đã trả giá quá cao cho cựu cầu thủ Werder Bremen.

“Thành thật mà nói: Khi câu chuyện Woltemade và yêu cầu từ Stuttgart xuất hiện, tôi, Uli, Herbert Hainer, Jan Dreesen và Max Eberl đều nói – mọi người à, thương vụ này đang biến chuyển đến mức tôi không thể chấp nhận nổi,” Rummenigge chia sẻ trên đài BR.

Bayern Munich từng nỗ lực chiêu mộ Nick Woltemade trong cả mùa hè vừa qua, trước khi Newcastle United vượt mặt và thuyết phục Stuttgart nhả người với mức phí khoảng 65 triệu bảng.

Điều này dường như khiến Rummenigge cay cú, bởi Bayern tiếp cận cầu thủ trước, nhưng chỉ ra trả giá chưa bằng 2/3 Newcastle. Ông nói: “Chúng ta không nên đáp ứng mọi yêu cầu chỉ để làm hài lòng ai đó, đặc biệt là những nhà tài chính ở Stuttgart. Tôi chỉ có thể chúc mừng Stuttgart vì tìm được – tôi dùng ngoặc kép – một ‘kẻ ngốc’ chịu trả số tiền đó. Ở Munich, chúng tôi chắc chắn sẽ không làm vậy.”

Woltemade tỏa sáng trong màu áo Newcastle.

Dù vậy, Woltemade đang chứng minh Rummenigge sai. Nhờ phong độ ghi bàn cho Newcastle và Stuttgart ở nửa sau mùa trước, giá trị thị trường của anh đã tăng từ 6,95 triệu bảng lên 56,49 triệu bảng kể từ đầu năm 2025 – mức tăng mạnh nhất ở top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Dù Bayern hiện có Harry Kane và Nicolas Jackson đang phong độ cao ở vị trí số 9, Woltemade chắc chắn sẽ mang đến chiều sâu khác cho hàng công của họ mùa này. Giờ thì CLB nước Đức chỉ biết tiếc nuối.

Đánh giá màn trình diễn của Woltemade trước Tottenham, cựu danh thủ Les Ferdinand ca ngợi: “Newcastle cần một trung phong, và họ đã mua được. Điều đáng mừng là bình thường HLV sẽ cho cầu thủ như vậy nghỉ ngơi ở trận này, nhưng Eddie Howe vẫn sử dụng cậu ấy".

Les Ferdinand phân tích: "Với một trung phong, điều đó rất tuyệt, vì nó giúp họ tiếp tục duy trì bản năng ghi bàn.” HLV Eddie Howe cũng nhắc đến Woltemade sau trận và cảnh báo các đối thủ rằng tiền đạo người Đức “chỉ có thể tiến bộ hơn nữa”.

Trên khán đài Newcastle ở trận đấu với Tottenham, nhiều CĐV hô vang tên của tiền đạo trẻ người Đức, đồng thời chế nhạo người cũ Alexander Isak lẫn Rummenigge.

Woltemade gia nhập đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh với bản lý lịch không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, anh đã cho thấy khả năng hòa nhập đáng kinh ngạc với môi trường bóng đá Anh. Một CĐV Newcastle thậm chí mỉa mai: "Giờ thì ai mới là kẻ ngốc, thưa ngài Rummenigge?"