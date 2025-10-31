Ba đề nghị chuyển nhượng của Amorim bị từ chối

Gần một năm sau khi được MU bổ nhiệm, HLV Rúben Amorim vẫn chưa chiêu mộ được bất kỳ cầu thủ nào trong danh sách mong muốn ban đầu của mình.

Amorim từng đề xuất mua các học trò cũ tại Sporting. Ảnh: Reuters.

Theo TEAMtalk, trước khi nhận lời dẫn dắt MU, Amorim từng lên kế hoạch mang theo 3 học trò cũ từ Sporting CP sang Old Trafford. Nhóm này gồm Goncalo Inacio, Marcus Edwards và Pedro Goncalves – những trụ cột đã cùng ông gặt hái nhiều thành công tại Bồ Đào Nha.

Trong số này, Inacio là trung vệ được đánh giá cao, sở hữu điều khoản giải phóng trị giá 51 triệu bảng. Cầu thủ 24 tuổi này từng nhận được sự quan tâm từ Liverpool và Barcelona, nhưng cuối cùng vẫn ở lại Sporting.

Marcus Edwards, cầu thủ chạy cánh 26 tuổi, cũng nằm trong tầm ngắm của Amorim. Tuy nhiên, anh đã được Burnley mượn vào tháng 1/2025 và góp công giúp đội bóng này thăng hạng Premier League. Sau khi Burnley kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 8,5 triệu bảng, Edwards lại không được trọng dụng, mới chỉ có một lần ra sân ở mùa giải mới.

Cái tên còn lại là Pedro Goncalves từng khoác áo Wolves. Anh đang duy trì phong độ ấn tượng với 6 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 9 trận tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Dù từng được liên hệ với MU, thương vụ này cũng không xảy ra.

Dù vậy, trong mùa hè vừa qua, ban lãnh đạo MU vẫn thể hiện sự ủng hộ với Amorim bằng cách mang về Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko và thủ môn Senne Lammens – những tân binh đã giúp đội bóng thi đấu khởi sắc thời gian qua.

Bốn bàn thắng của MU trước Brighton Đêm 25/10, Matheus Cunha, Casemiro và Bryan Mbeumo (cú đúp) tỏa sáng giúp MU thắng Brighton 4-2 thuộc vòng 9 Premier League.