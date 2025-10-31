Kịch bản xấu nhất với De Bruyne

Kevin De Bruyne nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2026, giải đấu lớn gần như cuối cùng trong sự nghiệp của anh, vì chấn thương đùi nghiêm trọng.

De Bruyne lần đầu dính chấn thương kể từ khi gia nhập Napoli.

Tiền vệ người Bỉ dính chấn thương trong trận thắng 3-1 của Napoli trước Inter ở vòng 8 Serie A diễn ra hôm 25/10. Chấn thương xảy ra ngay sau khi anh thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số. De Bruyne đột ngột ôm đùi, nằm sân trong đau đớn và phải rời sân bằng cáng, sau đó xuất hiện trên băng ghế dự bị với nạng và băng bó dày.

Đầu tuần này, De Bruyne phẫu thuật thành công tại Antwerp (Bỉ). Napoli xác nhận ca mổ diễn ra đúng kế hoạch, song các chuyên gia cảnh báo nguy cơ tái phát do vị trí tổn thương và phong cách thi đấu cường độ cao của anh.

Cầu thủ 34 tuổi đã trở về Bỉ cùng gia đình để tập phục hồi chức năng với chuyên gia tại Brussels. Theo Gazetta, De Bruyne khả năng cao phải nghỉ thi đấu từ 4-6 tháng, thậm chí có thể lên tới 8 tháng, đồng nghĩa với việc quên đi giấc mơ dự World Cup 2026.

Đội ngũ y tế Napoli cho hay De Bruyne tổn thương nặng ở cơ đùi sau chân phải. Đây là lần thứ hai De Bruyne gặp vấn đề tương tự. Vào năm 2023, anh từng phẫu thuật chấn thương gân kheo cũng ở đùi sau chân phải khi còn khoác áo Manchester City.

Với đội tuyển Bỉ, thời điểm chấn thương của De Bruyne không thể tệ hơn. Bỉ chỉ cần thắng Kazakhstan tháng tới là chính thức giành vé dự World Cup 2026 – giải đấu khởi tranh vào tháng 6 tại Bắc Mỹ.