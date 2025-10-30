Vinicius là nạn nhân cho tham vọng của Alonso

Việc Vinicius Junior không đề cập đến huấn luyện viên Xabi Alonso trong lời xin lỗi của mình không phải ngẫu nhiên.

Vinicius đang gây rắc rối tại Real.

Trong tuyên bố hôm 29/10, Vinicius xin lỗi mọi người – đồng đội, ban huấn luyện, cổ động viên, câu lạc bộ – ngoại trừ người mà phản ứng của anh hướng tới trực tiếp. Đây là một chi tiết tinh tế nhưng rõ ràng, cho thấy sự bất mãn từ Vinicius vẫn còn đó dù đã được kiềm chế trong lời nói.

'Vật tế thần'

Cựu danh thủ Brazil, Rivaldo, sau đó lên tiếng bảo vệ Vinicius giữa lùm xùm với HLV Xabi Alonso tại Real Madrid. Với kinh nghiệm của một người từng trải qua những vấn đề tương tự, Rivaldo cho rằng ngôi sao 24 tuổi đang trở thành "mục tiêu" để vị thuyền trưởng trẻ tuổi khẳng định uy quyền trong phòng thay đồ.

"Tôi không rõ có gì cá nhân giữa Vinicius và Alonso hay không, nhưng đôi khi huấn luyện viên chọn việc xung đột với cầu thủ nổi bật nhất để tạo thị uy với cả đội", Rivaldo chia sẻ.

Vinicius dường như trở thành đối tượng để Alonso thể hiện quyền lực. Thông điệp ngầm từ vị HLV này là: 'Nếu tôi làm được với Vini, tôi sẽ làm được với bất kỳ ai khác'".

Theo Rivaldo, hành động của Alonso mang tính chiến lược: nhắm vào "ngôi sao lớn nhất" để nhanh chóng thiết lập trật tự. Tuy nhiên, điều này đẩy Vinicius vào thế khó, đặc biệt khi anh liên tục bị "chỉnh đốn" dù đang ở phong độ cao.

"Phản ứng của Vinicius không đúng, nhưng tôi hiểu được sự tức giận của cậu ấy", huyền thoại Barcelona nói thêm. "Cậu ấy là ngôi sao của El Clasico, chơi xuất sắc, và đây không phải lần đầu tình huống lặp lại. Dù mọi người có thích hay không, Vinicius vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới theo FIFA".

Sự việc càng thêm căng thẳng khi Vinicius từ chối xin lỗi HLV sau trận đấu, khiến dư luận đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa anh và Alonso - người chỉ mới dẫn dắt Real Madrid chưa đầy một mùa giải.



Ngôi sao người Brazil gây tranh cãi khi bị thay ra trong trận El Clasico hôm 26/10.

Giải pháp nào cho Real

Liệu tham vọng kiểm soát phòng thay đồ của Xabi Alonso có đang biến Vinicius thành nạn nhân? Câu trả lời có lẽ nằm ở ban lãnh đạo Real và chính Vinicius.

Hiện tại, tốt nhất là để vấn đề này lắng xuống, giống như cách Xabi Alonso đã và đang xử lý - không công khai chỉ trích, không làm lớn chuyện. Cả hai đều đang ở vị trí then chốt để đưa Real Madrid trở lại đỉnh cao.

Ít nhất ở mùa giải này, không ai trong số Alonso hay Vinicius có thể làm được điều đó nếu thiếu người còn lại. Marca tin rằng cả hai sẽ nhận ra điều này vào một thời điểm khác. Alonso nâng tầm sàn chiến thuật của đội bóng – điều này chắc chắn sẽ hỗ trợ Vinicius trong quá trình phát triển.

Tuyển thủ Brazil là người thông minh, và anh sẽ hiểu ra theo thời gian. Tình hình hợp đồng của Vinicius, một khi được giải quyết ổn thỏa, sẽ giảm nhiệt đáng kể căng thẳng hiện tại.

Hiển nhiên, chủ tịch Perez hay các giám đốc thể thao ở Real cũng phải vào cuộc xoa dịu tình hình. Họ cần tạo bước đột phá về tình hình hợp đồng của Vinicius, hoặc giải quyết sớm tương lai cầu thủ.

Cần nhớ rằng cầu thủ thường ở lại lâu hơn huấn luyện viên. Real Madrid không là ngoại lệ, dù có tin Vinicius muốn rời đi hè tới. Nhưng không có bến đỗ nào tốt hơn Real, và CLB Hoàng gia chưa chắc tìm được kẻ thay thế cho Vinicius một cách xứng đáng.

Đây không phải tình huống đơn giản. Nhưng nếu đội bóng tiếp tục giành chiến thắng, những chuyện như thế này sẽ tự động bị đẩy xuống hậu trường.