Ronaldo Jr đánh dấu bước ngoặt lớn sự nghiệp

  • Thứ sáu, 31/10/2025 05:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hôm 31/10, Cristiano Ronaldo Jr chính thức ra mắt đội tuyển U16 Bồ Đào Nha trong trận thắng 2-0 trước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ tại Antalya.

Con trai Ronaldo dần tạo được sự chú ý.

Cầu thủ 15 tuổi vào sân ở phút bù giờ cuối trận, thay thế đồng đội và nhận được sự chú ý từ khán giả cũng như các tuyển trạch viên có mặt trên sân. Ronaldo Jr đang cùng U16 Bồ Đào Nha tham gia Torneio Taca das Federacoes (Federations Cup) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù chỉ vào sân trong thời gian ngắn, sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp non trẻ của Ronaldo Júnior. Những màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ U14 và U15 trước đó giúp con trai Ronaldo lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch Bồ Đào Nha, và được triệu tập lên tuyển U16.

Việc lên đội U16 Bồ Đào Nha ở tuổi 15 sẽ giúp Ronaldo Jr tiến gần hơn đến cánh cửa bóng đá chuyên nghiệp. Hồi tháng 5, con trai Ronaldo chơi cho U15 Bồ Đào Nha tại giải quốc tế Vlatko Markovic ở Croatia. Cristiano Jr chơi hay khi ghi 2 bàn trong 4 trận, gồm cú đúp vào lưới đội chủ nhà ở trận chung kết.

Tuần trước, Ronaldo Jr cũng trở thành tâm điểm chú ý khi ghi cú đúp giúp đội U15 Al Nassr giành chiến thắng 2-1 trước Al Hilal trong trận chung kết King's Cup.

Barca dốc toàn lực cho vụ Osimhen

Barcelona sẵn sàng bán một phần tài sản để đủ năng lực tài chính mua Victor Osimhen trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

11 giờ trước

Tường Linh

Cristiano Ronaldo Jr Cristiano Ronaldo U16 Bồ Đào Nha

