Barca dốc toàn lực cho vụ Osimhen

Barcelona sẵn sàng bán một phần tài sản để đủ năng lực tài chính mua Victor Osimhen trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Barcelona muốn Osimhen thay Lewandowski.

Theo Sport, ban lãnh đạo Barcelona một lần nữa đặt Victor Osimhen vào tầm ngắm, song mức giá khổng lồ cùng những ràng buộc tài chính khiến thương vụ này gần như vô vọng trong ngắn hạn.

Câu lạc bộ xứ Catalonia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, khi có khoản lỗ kỷ lục 231 triệu euro trong kỳ báo cáo tài chính tháng 10/2025. Tổng nợ của đội bóng vượt qua con số 4 tỷ euro, đẩy gã khổng lồ xứ Catalonia vào bờ vực phá sản, thiếu thanh khoản và phải đối mặt với các nghĩa vụ tài chính khó đáp ứng trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Chính vì thế, để có thể nổ bom tấn Osimhen trong mùa hè tới, Barca cân nhắc bán thêm tài sản của CLB, tìm kiếm thêm nhà tài trợ để đủ nguồn lực tài chính. Để thay thế Lewandowski, Giám đốc Thể thao Deco đang tích cực tìm kiếm các mục tiêu tiềm năng.

Osimhen được xem là mục tiêu hoàn hảo cho HLV Hansi Flick bởi phong cách thi đấu mạnh mẽ, tốc độ cùng khả năng pressing và bản năng dứt điểm sắc bén. Thách thức tài chính lớn trong thương vụ này nằm ở việc Galatasaray định giá Osimhen lên đến 100 triệu euro, trong khi anh đòi hỏi mức lương hàng năm khoảng 12 triệu euro – con số vượt quá khả năng chi trả hiện tại của CLB La Liga.

Dù Barcelona đánh giá cao Osimhen, họ cần thuyết phục cầu thủ chấp nhận mức lương phù hợp hoặc cải thiện tình hình tài chính đáng kể trước năm 2026 để theo đuổi thương vụ này.