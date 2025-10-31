Đề nghị 150 triệu bảng làm rung chuyển Liverpool

Saudi Arabia sẵn sàng dùng mức thu nhập chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo để thuyết phục Mohamed Salah rời Anfield.

SPL vẫn muốn có Salah.

Theo AS, một đội bóng tại Saudi Pro League đưa ra mức lương 150 triệu bảng mỗi năm để thuyết phục ngôi sao 33 tuổi gia nhập giải đấu đang phát triển mạnh này.

Đây không chỉ là một bản hợp đồng thể thao, mà còn là một thỏa thuận mang tính chiến lược, bao gồm vai trò đại sứ, quyền đồng sở hữu câu lạc bộ và nhiều đặc quyền ngoài sân cỏ.

Với sức hút toàn cầu, di sản tôn giáo và tầm ảnh hưởng truyền thông khổng lồ, Salah được xem là “viên ngọc quý” mà Saudi Arabia muốn sở hữu để quảng bá hình ảnh bóng đá trước thềm World Cup 2034.

Tuy nhiên, Liverpool không dễ dàng buông tay. Đội chủ sân Anfield xem Salah là biểu tượng và trụ cột tấn công không thể thay thế. Họ từng từ chối mức phí chuyển nhượng 150 triệu bảng vào năm ngoái và vẫn hy vọng anh tiếp tục gắn bó đến hết hợp đồng hiện tại.

Dù vậy, tuổi tác cùng phong độ có phần giảm sút khiến ban lãnh đạo CLB phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa yếu tố chuyên môn và tài chính. Hiện tại, Salah không còn ở phong độ đỉnh cao. Mùa này, "Vua Ai Cập" mới có 3 bàn, 2 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh và thường xuyên gây thất vọng với những pha xử lý chậm chạp, thiếu chuẩn xác.

Về phần mình, Salah thừa nhận đã có những cuộc đàm phán với Saudi Pro League, nhưng khẳng định anh vẫn tôn trọng hợp đồng với Liverpool. Giờ đây, lựa chọn của Salah sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của riêng anh mà còn định hình mối quan hệ giữa bóng đá châu Âu và Trung Đông trong kỷ nguyên mới.