Thảm họa 'McFred' hủy hoại McTominay ở MU

Theo huyền thoại Roy Keane, "McFred" là ký ức không đáng nhớ của Scott McTominay khi tiền vệ người Scotland từng bị đánh giá thấp ở MU.

McTominay lột xác kể từ khi rời MU.

Huyền thoại Roy Keane khẳng định vấn đề không nằm ở năng lực của McTominay, mà ở cách anh được sử dụng. Keane thẳng thắn cho rằng giai đoạn McTominay đá cặp với Fred dưới thời Ole Gunnar Solskjaer làm xấu đi hình ảnh của anh trong mắt người hâm mộ.

"Đó đơn giản là một cặp đôi không ổn", Keane nói. "Ole luôn khen họ, điều đó thật khó hiểu. Scott có tố chất hơn Fred, nhưng khi kết hợp lại, họ chẳng tạo nên được sự cân bằng nào cả. MU mất quyền kiểm soát tuyến giữa và điều đó khiến hình ảnh McTominay bị ảnh hưởng. Người ta gọi họ là 'McFred'. Cái tên đó gần như trở thành trò đùa".

Keane cũng thừa nhận McTominay tiến bộ rõ rệt kể từ khi rời Old Trafford: "Cậu ấy luôn có khả năng ghi bàn, nhưng ở Napoli, McTominay nâng tầm bản thân. Nếu không có những bàn thắng đó, có lẽ chẳng ai nhắc đến cậu ta. Nhưng công bằng mà nói, cậu ấy chứng minh được giá trị của mình".

Huyền thoại người Ireland chỉ ra vấn đề sâu xa hơn của MU: "Họ không mua được người giỏi hơn, thật đáng lo. Đó là lý do người ta vẫn nói mãi về những cầu thủ cũ như McTominay. Cậu ấy hoàn toàn có thể nằm trong nhóm quan trọng của đội bóng, nhưng được đá chính mỗi tuần thì khác. MU giờ chi tiền cho các cầu thủ tấn công, nhưng tuyến giữa vẫn thiếu ổn định".

McTominay được cho là không hợp khi đá cặp với Fred.

McTominay đang sống trong những ngày tươi đẹp nhất sự nghiệp. Kể từ khi chia tay MU hè 2024 với mức phí 25 triệu bảng, tiền vệ người Scotland lột xác hoàn toàn dưới bàn tay Antonio Conte. Anh góp công lớn giúp Napoli vô địch Serie A mùa trước, đồng thời giành luôn danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải với 12 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 34 trận.

Bước sang mùa 2025/26, McTominay vẫn duy trì phong độ ấn tượng với 5 bàn thắng sau 13 trận trên mọi đấu trường. Napoli hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A. Trong khi đó, ở Manchester, không ít người bắt đầu tự hỏi phải chăng MU bán nhầm người.

Thực tế, HLV Ruben Amorim trong hè 2025 chỉ tập trung tăng cường hàng công. Kế hoạch chiêu mộ Carlos Baleba từ Brighton không thành, khiến MU tiếp tục thiếu một tiền vệ toàn diện như McTominay.