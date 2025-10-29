Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
McTominay thành mục tiêu bất ngờ của Barcelona

  • Thứ tư, 29/10/2025 20:24 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Từng bị xem là hết thời ở Old Trafford, Scott McTominay đang sống trong những tháng ngày huy hoàng nhất sự nghiệp và được Barcelona theo đuổi.

Barcelona được cho là muốn chiêu mộ McTominay

Theo TEAMtalk, Barca đưa McTominay vào danh sách rút gọn cho vị trí tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, cùng Amadou Onana của Aston Villa. Dưới triều đại Hansi Flick, đội bóng xứ Catalonia khát khao tìm lại chất thép ở khu trung tuyến và McTominay bất ngờ trở thành cái tên được đánh giá cao nhất.

Cầu thủ người Scotland rời MU hè 2024 với giá chỉ 21 triệu bảng, sang khoác áo Napoli – bản hợp đồng mà giờ nhìn lại, giới chuyên môn gọi là "món hời thế kỷ". Dưới bàn tay kỷ luật thép của Antonio Conte, McTominay lột xác ngoạn mục.

Anh ghi 13 bàn, 6 kiến tạo trong 39 trận, góp công lớn giúp Napoli giành Scudetto. Phong độ ấy đưa McTominay vào Top 20 Quả bóng Vàng 2025, thậm chí xếp trên cả Erling Haaland và Jude Bellingham.

Sự thăng hoa của McTominay khiến Barca không thể ngó lơ. Nếu thương vụ thành công, McTominay sẽ tái ngộ Marcus Rashford, người thi đấu rực sáng tại Camp Nou theo dạng cho mượn và khả năng sẽ được mua đứt. Một kịch bản tái hợp đầy cảm xúc giữa hai đồng đội cũ ở MU có thể trở thành hiện thực ngay trong năm 2026.

Tuy nhiên, Napoli chưa muốn buông viên ngọc quý của mình. Chủ tịch Aurelio De Laurentiis chuẩn bị mở đàm phán gia hạn hợp đồng với McTominay tới năm 2030, kèm mức lương tăng mạnh và điều khoản giải phóng khổng lồ để chặn đứng mọi lời mời gọi.

McTominay quan trọng thế nào với Napoli?

Napoli đứng vững giữa giông bão, không chỉ nhờ chiến thắng trước Inter mà nhờ sự điềm tĩnh của người giữ nhịp - Scott McTominay, trong khi Antonio Conte vẫn tiếp tục cháy theo cách riêng của mình.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Duy Luân

